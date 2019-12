Il dottor Marino Basso va in pensione, l'omaggio della comunità di Bardino Nuovo

La comunità di Bardino Nuovo saluta il dottor Marino Basso che, dopo 40 anni di servizio come medico di famiglia a Tovo San Giacomo, va in pensione.

Era il primo aprile del 1979, infatti, quando il dottor Basso si insediò nella località della Val Maremola, implementando il proprio servizio anche con un ambulatorio a Bardino Nuovo. Un punto di riferimento sempre presente per tutta la comunità della frazione, quella stessa comunità che per domenica 29 dicembre ha organizzato un pranzo, presso il ristorante Bosio proprio a Bardino Nuovo, per salutare il dottor Marino e ringraziarlo per la sua disponibilità e professionalità.