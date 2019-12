Natale sotto il segno dell'ottimismo e dell'unione a Borghetto: commercianti, comune e associazioni uniti per il bene del paese

Quest'anno il Natale a Borghetto SS lo si festeggia con tanto ottimismo.

L'associazione Vivi Borghetto, i Commercianti, Anta, il Circolo Nautico 3 miglia, l'Associazione il Salvamento e le Agenzie Immobiliari hanno deciso di mettere ognuno di loro un contributo per illuminare alcune parti della loro cittadina e dare un bel “BENVENUTO” a tutti i turisti che arriveranno durante le feste natalizie.

Commenta con soddisfazione il Presidente di Vivi Borghetto, Massimo Muriella: “Una grandissima risposta da parte di tutti quanti, è stato davvero entusiasmante vedere che, nonostante crisi e quant'altro, prevale la voglia di rialzarsi! Con i soldi raccolti, la ditta AB Impianti SRL, è riuscita ad illuminare alcuni punti della nostra cittadina. E' davvero una bellissima risposta da parte di tutti”.

Aggiunge il segretario di Vivi Borghetto, Fernando Bravo: “La rotonda nella zona dei carabinieri è davvero venuta molto bene. Poi siamo riusciti ad avere 6 stelle grandi sull'Aurelia e la stella cometa sia in via Varatella che in via Cavour”.

Parole di soddisfazione anche dal sindaco Giancarlo Canepa: "Ringrazio i commercianti per aver contribuito a illuminare alcuni punti del paese. Il Comune, da parte sua, è riuscito, per la prima volta da quando è in pre dissesto, a impegnare circa 6.000 € provenienti dall’imposta di soggiorno, per illuminare le principali piazze (Piazza Libertà, Piazza Caduti, Piazza Madonna della Guardia e Piazza Sant’Antonio). Purtroppo gli ultimi eventi calamitosi ci hanno impedito di investire ulteriori risorse che avevamo previsto, per esempio, nell’albero di natale di piazza Caduti che ci è stato poi donato dai Vivai Michelini. La promessa, per il prossimo anno, è quello di implementare l’impegno economico del Comune per avere maggiori zone illuminate".

