Rialto, promesse mantenute dall'amministrazione: sbloccate cinque frazioni su sei (FOTO)

Buone notizie per gli abitanti di Rialto, Comune nel quale resta ancora resta ancora molto da fare per risolvere i danni dovuti al maltempo di fine novembre.

Nella notte altre frane hanno interessato uno dei Comuni del savonese più colpiti dalla scorsa ondata di maltempo. Nuovi smottamenti si sono verificati in zona Cheirano, Collarina, Ferriera, Ca' de Rizzi e Ca' de Osci.

Molto però è stato già fatto, e questa mattina sono stati riaperti, a senso unico alternato e con limitazione di peso, i tratti di strada in località Barca e la provinciale nei pressi della Sala Consiliare. Misura che ha portato a cinque il numero di frazioni liberate su sei. Una notizia importante, perchè fatta eccezione per le località Scotti e Collarina, che assumeranno carattere di priorità, non risultano più frazioni isolate.