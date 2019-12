Varazze, dritte in cielo le fiamme del "Confuoco" per un buon 2020 (FOTO)

Il "Confögu" non è solo una tradizione savonese ma anche varazzina. E le fiamme sono salite in alto in cielo per augurare un felice 2020 a tutti i cittadini di Varazze.

In piazza Sant'Ambrogio, questa mattina via quindi alla cerimonia organizzata dall'Associazione U Campanin Russu con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell'Associazione Sacre Rappresentazioni di S. Caterina da Siena e la Confraternita N.S. Assunta.

Il corteo, in costume del '300, partito dall'Oratorio N.S. Assunta, ha percorso via Malocello e piazza Beato Jacopo, per confluire quindi in piazza S. Ambrogio, dove è avvenuto lo scambio degli auguri, i tradizionali "mugugni" in ligure con il discorso ufficiale dell’Abate del contado e del popolo, la risposta del Sindaco Alessandro Bozzano (Poestae) e il successivo rito propiziatorio dell’accensione del ceppo di alloro con le fiamme che sono salite dritte in cielo segno di buon auspicio per il 2020.