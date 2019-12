Frane nell'entroterra di Varazze, la speranza del sindaco: "Entro Natale obiettivo far rientrare più persone in casa"

Dopo i sopralluoghi effettuati nella mattinata di oggi, verrà aperta in sicurezza con prescrizioni (richiusa nel caso di allerta arancione e rossa) sia via San Giacomo località Beffadosso, consentendo così agli sfollati di tornare a casa, sia in località Deserto nella parte superiore.

Il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano fa la conta dei danni dopo le violenti piogge di ieri con il cedimento di una parte di strada avvenuta intorno alle 22.15 ad Alpicella sulla Sp57 poco prima della località Ronco. Attualmente è presente un senso unico alternato.

"Sono stati effettuati i sopralluoghi e la frana si è portata dietro i tubi dell'acqua, vedremo nelle prossime ore di riparare il servizio. Un altro intervento che si aggiunge alle somme urgenze" specifica il primo cittadino.

E' stato tolto da Enel il palo della luce disattivato che è presente sulla strada per Prato Rotondo, nel frattempo è stata creata una bretella.

Sul Fossello inoltre, l'azienda elettrica lunedì interverrà per deviare la linea e togliere il palo in frana che potrebbe risultare pericoloso.

"Stiamo cercando di intervenire in tutte le situazioni di criticità in somma urgenza con una velocità incredibile. 33 situazioni di attenzionamento su tutto il territorio con una serie di problematiche possono subire qualche ritardo, imprevisto, chiedo ai cittadini di portare pazienza. L'obiettivo è far sì che le persone tornino in casa in sicurezza" specifica il sindaco Bozzano.