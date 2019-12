Cairo, incidente mortale lungo la Statale a Rocchetta: la vittima è Monica Cora

Si chiama Monica Cora, residente a Rocchetta di Cairo, la ciclista deceduta nell'incidete avvenuto nella giornata odierna, intorno all'ora di pranzo, lungo la strada Statale 29 tra Cairo Montenotte e la frazione di Rocchetta.

La donna in sella alla propria bici, sarebbe stata investita da un'automobile. Nel sinistro sarebbe rimasta coinvolta anche una seconda macchina. Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, un'ambulanza della Croce Bianca di Dego, l'automedica e la polstrada per i rilievi del caso. Dall'hangar di Genova è decollato anche l'elicottero "Drago".

Le condizioni sono parse subito gravi ai primi soccorritori. Nonostante il pronto intervento, per la donna non c'è stato niente da fare. I medici non hanno potuto far altro che constatarne la morte. La dinamica è ancora in via di accertamento.