Corsica: come trovare le migliori offerte per i traghetti

La Corsica, pur appartenendo politicamente alla Francia, geograficamente è molto vicina all'Italia e si trova poco a nord della Sardegna. Si tratta di un'isola piuttosto montuosa, ma con un tratto costiero davvero affascinante, il che la rende una meta molto richiesta, specialmente per quanto concerne le vacanze estive.

Per raggiungere questa meravigliosa isola il traghetto è, senza dubbio, la soluzione migliore.

I traghetti da e per la Corsica sono disponibili in svariate fasce orarie e sono, in generale, abbastanza frequenti: si può partire dalla vicina Liguria, dalla Sardegna, dalla Costa Azzurra o anche da Livorno, in Toscana, e a seconda del punto di partenza si possono impiegare più o meno ore. Proprio in quest'ottica, è più conveniente scegliere un servizio marittimo che garantisca anche i servizi più importanti a bordo.

Per avere una panoramica completa delle tratte e delle offerte disponibili, è possibile effettuare la prenotazione affidandosi alla rete: su portali specializzati come Traghetti.it, infatti, è possibile cercare soluzioni e servizi a seconda delle proprie necessità e trovare le promozioni migliori.

Il rapporto qualità-prezzo di un biglietto per il traghetto deve tener conto, innanzitutto, della comodità durante la tratta: se si viaggia soli o in coppia e si vogliono ammirare le onde, ad esempio, sarà molto suggestivo affrontare poche ore di viaggio sul ponte, mentre se si è in compagnia della propria famiglia o si hanno bambini piccoli, una cabina si rivelerà la scelta migliore. In quest'ultimo caso, è anche possibile valutare offerte sia per una sistemazione che si trovi all'interno che una collocata nella parte esterna del traghetto, a seconda delle necessità personali e del panorama di cui si vuole godere.

Il grosso vantaggio di poter visualizzare online tutte queste varianti è soprattutto nel fatto di poter fare dei preventivi cambiando le tratte, gli orari, i giorni e le sistemazioni del viaggio, confrontando e ricombinando le possibilità fino a ottenere la soluzione ideale. Come anticipato, occorre prestare attenzione a eventuali promozioni attive, che possono far risparmiare anche cifre importanti sul biglietto: se si prenota con largo anticipo per le prossime vacanze estive è infatti possibile usufruire di offerte personalizzate, in linea con le esigenze del cliente, che può scegliere la proposta migliore tra quelle selezionate, confrontando numerose compagnie ed individuando, quindi, quella più conveniente.

Sarà anche molto utile ricercare un servizio che garantisca un'assistenza clienti dedicata, al fine di interfacciarsi con qualcuno in caso di dubbi, cambi di prenotazione o qualsiasi altra necessità di presenti.

Altri servizi aggiuntivi spesso richiesti sono quelli che danno la possibilità di imbarcarsi con un mezzo personale, come l'automobile, la bici, il camper o la moto, oppure quelli che ammettono a bordo il proprio animale domestico. I mezzi nautici a disposizione, ovviamente, avranno caratteristiche di disponibilità e grandezza differenti e questo è indispensabile per poter ospitare viaggiatori con qualsiasi esigenza, dalla più semplice alla più "ingombrante".

Nella ricerca del traghetto migliore, inoltre, vanno anche valutate le opzioni sui bagagli: come per un viaggio in aereo, infatti, anche su una nave vi possono essere dei limiti da non superare, per garantire sempre un carico ottimale. Nei casi più restrittivi viene richiesto, al viaggiatore, di portare valigie che non superino i 5 chili di peso e i 45 centimetri di profondità. Anche il trasporto di oggetti potenzialmente pericolosi potrebbe essere sottoposto a controlli, quindi occorrerà informarsi preventivamente su quello che, eventualmente, potrebbe non essere imbarcato.

Altre varianti particolari, da valutare attentamente in fase di prenotazione, sono gli spostamenti con persone a mobilità ridotta, l'accesso con cani guida per ipovedenti e la possibilità di effettuare il viaggio se ci si trova oltre il settimo mese di gravidanza. I migliori portali di prenotazione, oltre a un numero telefonico dedicato all’assistenza clienti, hanno anche una sezione FAQ che chiarisce subito ogni aspetto.