Mercatini di Natale, musica e teatro: questo il sabato in Provincia di Savona

ALBENGA: dopo il rinvio causa meteo, si terrà la "Winter Night". I negozi rimarranno aperti fino alle ore 23,00 e, dalle 18,00 in avanti, il Centro Storico sarà animato da musica e intrattenimento. Inoltre, l’Equipage Ambassador, band itinerante, girerà per tutto il Centro Storico preceduta dai Babbo Natale del CIV che coinvolgeranno tutti i cittadini.

Ancora ad ALBENGA, Babbo Natale arriverà nella sua casetta scortato dai vigili del fuoco. L’iniziativa organizzata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Albenga e dall'Associazione ONLUS Donare un Sorriso saranno in Piazza San Michele e Piazza IV novembre pronti ad accogliere tutti i bambini che accorreranno. I bimbi potranno incontrare Babbo Natale che arriverà sulla sua speciale "slitta", salire sui mezzi dei Vigili del Fuoco e tanto altro ancora. Ricordiamo che l’iniziativa ha scopo benefico e che sarà possibile, facendo una donazione all'associazione ONLUS Donare un Sorriso ricevere il "Certificato di Bravo Bambino".

ALBISOLA SUPERIORE: in piazza Chiesa dalle ore 16, l'evento "A casa di Babbo Natale".

CISANO SUL NEVA: alle ore 21, nella palestra comunale “G. Comanedi”, la Nuova Compagnia Comica “Lucio D’Ambra”, di cui fanno parte numerosi attori della storica “Baistrocchi”, metteranno in scena “Un, due, tre…stella!”, atto unico liberamente ispirato ad autori vari del teatro genovese. Lo spettacolo è un omaggio a Lucio Dambra, grande amante della cultura genovese, scomparso nell’ottobre 2017, quando era ancora in scena “Unn-a giornà do beliscimo”. Ambientato in una residenza per anziani, dove emozioni, ricordi, risate e poesie s’intrecciano in modo onirico e divertente, la pièce è dedicata alla memoria di Lucio Dambra, attore, regista e commediografo che ha dedicato ha dedicato al teatro dialettale genovese gran parte della sua vita. Gli attori della sua Compagnia hanno deciso di ricordarlo raccogliendo un ventaglio di testi che s’ispirano al suo lavoro e alla sua produzione che si è contraddistinta per originalità, stile, ritmo, freschezza, carattere e goliardia.

FINALE LIGURE: dalle 15 alle 19, per le vie di Finalmarina, la Compagnia di San Pietro torna con il suo caldo, rinfrancante e ghiottissimo “vin brulé itinerante” per salutare in allegria l’avvicinarsi del Natale. Come è noto, questa associazione ha tra le sue missioni quella di tenere vive le tradizioni marinare del Finalese. Per questo motivo sarà un antico carretto come quelli dei pescatori di una volta a “portare a spasso” la calda e rinfrancante bevanda per le strade cittadine.

SAVONA: il presepe dell’Assonautica (Lungomare Matteotti 1). Orario dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18,30;

Sempre a SAVONA, L'Istituto Internazionale di Studi Liguri - Sezione Sabazia, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Savona, organizza una visita guidata gratuita, l'ingresso del "Civico Museo Archeologico e della Città" di alcuni sotterranei della Fortezza del Priamar di Savona. Necessario avere scarpe adatte (per non scivolare) e una torcia elettrica o frontalino. La visita contemplerà luoghi che ancora non sono stati aperti al pubblico: sarà richiesta pertanto la firma di una manleva nei confronti degli organizzatori (Comune e IISL).

A SAVONA alle ore 21, nel prezioso scrigno barocco della Chiesa parrocchiale di San Pietro in via Untoria a Savona, il coro polifonico "Anton Bruckner" di Savona, fondato e diretto da Marco Esposto, presenta il tradizionale il concerto di Natale. Il programma oltre ad una rassegna di classici Canti e carole natalizie a cappella di diverse origini e tradizioni nazionali offre l'ascolto di composizioni di Mozart e Haydn anche con l’accompagnamento d’organo.

Al Teatro Sacco di SAVONA lo spettacolo teatrale "Natale o vegne unn-a votta all’anno". Inizio alle ore 21.

Ritorna a SAVONA la Corsa dei Babbi Natale. Appuntamento alle ore 20 in piazza Sisto.

LOANO: Sarà accompagnato dalla trascinante musica della marching band “Sbanday Street Band” l'ultimo fine settimana di shopping natalizio di Loano. L'ensemble sarà protagonista di un concerto itinerante per le vie e le piazze del centro storico e eseguirà alcune delle più celebri canzoni di Natale reinterpretate con il suo stile unico e travolgente. La manifestazione costituisce un piccolo “antipasto” al concerto di Natale in programma a partire dalle 21 al mercatino di Natale dei Giardini San Josemaria Escrivà. La serata, a cura dell'Accademia Musicale del Finale, vedrà esibirsi il tenore Mattia Pelosi, accompagnato da Gianmaria Toscano (pianoforte) e Fabio Tessiore (sax).

Sempre LOANO per questo straordinario weekend pre-natalizio il Mercatino di Natale nei Giardini Josemaria Escrivà di Loano si fa sempre più ricco di appuntamenti per grandi e piccini. Apertura sarà addirittura prolungata dalle 15 alle 23. Nel pomeriggio balli, animazione e divertimento con la scuola di danza “Riva Salsera”; alle 21 il Concerto di Natale a cura dell’Accademia Musicale del Finale con i Maestri Mattia Pelosi (tenore), Gianmaria Toscano (pianoforte) e Fabio Tessiore (sax). Il repertorio vedrà eseguiti i più celebri canti natalizi e a rendere ancora più magica e spettacolare l’esibizione sarà la location: i tre musicisti infatti eseguiranno il concerto sulla slitta nel laghetto al centro dei giardini loanesi. Inoltre nel primo pomeriggio di sabato il Mercatino di Loano sarà il protagonista del TGR Itinerante di Rai 3 Liguria: sarà un fantastico "viaggio" non solo tra le casette di legno, ma tra le tante meraviglie che la Città di Loano offre in vista di queste festività natalizie.

TOIRANO: concerto del piper savonese Fabio Rinaudo. Alle ore 21.00 nella Sala Consiliare.

VARAZZE: alle ore 10:30 in piazza Beato Jacopo, si terrà la tradizionale cerimonia del "Confuoco" (Confeugo), organizzata dall'Associazione Culturale "U Campanin Russu", in collaborazione con la Confraternita "N.S. Assunta", l'Associazione "Sacre Rappresentazioni di S. Caterina da Siena" e l'intervento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica "Danzastudio Varazze" di Giovanna Badano, con il patrocinio del Comune di Varazze.

Sempre a VARAZZE, parte la nuova edizione di Gospeling, Natale in Gospel, la rassegna natalizia, dedicata alla musica Gospel, organizzata dai TieniViva Gospel Voices. Ore 17 piazza S. Ambrogio "Sizohamba Gospel Choir". Il Sizohamba Gospel Choir è un coro amatoriale genovese nato nell’ottobre 2014 sotto la direzione della Maestra Rosalba Miccoli, cantante Jazz torinese. Il repertorio musicale scelto copre un periodo di tempo che, dalla metà del XIX secolo, arriva fino ad oggi, variando tra lo stile classico dei gospels e degli spirituals, ovvero la musica sacra della tradizione afro-americana, e alcuni dei brani più famosi della musica pop americana, che, pur non essendo di argomento religioso, sono utilizzati spesso dai cori gospel per la notorietà dei pezzi e l’attinenza con i temi della musica sacra tradizionale.