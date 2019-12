Renne e folletti nel centro storico di Villanova d’Albenga per festeggiare il Natale

Caccia al tesoro con la renna Rudolph nel centro storico di Villanova d’Albenga che, il 23 dicembre, dalle 15.30, dedica un intero pomeriggio ai bambini.

Cuore del “Magico Natale”, organizzato dal Comune di Villanova d’Albenga e dall’Unione Sportiva Villanovese asd sono i vicoli e il centro del borgo antico dove i piccoli troveranno una postazione con pony e saranno coinvolti in giochi e in una caccia al tesoro da simpatici folletti e da un Babbo Natale che distribuirà loro dolciumi. Per tutti sculture di palloncini e cioccolata calda offerta dalla Croce Bianca di Villanova.

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà nel Salone dei Fiori.