Albenga, il consigliere Tomatis attacca il sindaco: "A smantellare l'ospedale è stato il suo Partito"

"L'ospedale Santa Maria della Misericordia di Albenga è da sempre un riferimento certo per decenni per tutto il comprensorio savonese grazie alla professionalità di personale sanitario d’eccellenza e di molteplicità di servizi– dichiara il consigliere comunale Roberto Tomatis - Il sindaco e medico Riccardo Tomatis non finga di non ricordare che a smantellare il nostro Ospedale ingauno è stato proprio il suo Partito che gli ha permesso di diventare sindaco".

Ed aggiunge: "Il patatrac nella sanità ligure è avvenuto proprio durante l'amministrazione regionale Burlando con il taglio indiscriminato di servizi e reparti che hanno portato, per il nostro ospedale alla chiusura progressiva del Pronto soccorso, del reparto di Chirurgia, del reparto di Ortopedia e Traumatologia, del reparto di Otorinolaringoiatria e Oculistica. Tutti provvedimenti che hanno avuto serie ripercussioni sulla nostra sanità ingauna, con inenarrabili disagi e disservizi per i nostri concittadini e per quelli dell'intero comprensorio".

"È un grande opportunista - prosegue Roberto Tomatis - il sindaco Riccardo Tomatis oggi, quando si erge a paladino della sanità pubblica. Mi domando dove fosse il dott. Riccardo Tomatis, quando Burlando e Montaldo smantellavano pezzo a pezzo il Santa Maria di Misericordia. Forse a elemosinare più contributi comunali per la sua Albenga Salute? Nessuno ricorda di averlo visto partecipare alla grande manifestazione di piazza "Abbracciamo l’ospedale" che vide la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Comuni savonesi con oltre 15 mila persone. Da medico, prima ancora che da militante del Partito democratico, Riccardo Tomatis avrebbe dovuto essere schierato in prima fila a difendere una struttura sanitaria pubblica di tale importanza".