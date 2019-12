Maltempo, Toti: "La Liguria nell’insieme ha tenuto. Ora ci aspettiamo gli aiuti chiesti al Governo"

"Stanno finalmente per concludersi queste ore di allerta meteo: sul Levante siamo ancora in gialla, ma fortunatamente questa ennesima ondata di maltempo di fine autunno al momento non ha causato feriti ma solo frane e smottamenti, su cui stiamo già lavorando" commenta su Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti.

"La strada provinciale delle Cinque Terre è di nuovo transitabile a senso unico alternato e stamattina ha riaperto anche l’autostrada A6 Torino-Savona, chiusa in via precauzionale a causa dell’allerta".