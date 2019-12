Il gruppo giovani della Croce Bianca Albenga raccoglie giocattoli per i bimbi meno fortunati

Lo scorso sabato 7 dicembre il gruppo giovani della Croce Bianca di Albenga ha effettuato una

raccolta di giocattoli in collaborazione con il negozio Toysland in località Torre Pernice ad Albenga.



Questa iniziativa si è concretizzata in un vero e proprio successo: sono stati raccolti 305 giocattoli nuovi. I volontari ringraziano tutti quelli che con un gesto di generosità hanno messo nel cesto un gioco pensando ai bimbi più sfortunati in questo periodo.



Il progetto proseguirà nella giornata di lunedì 23 dicembre, quando il gruppo giovani si dividerà in due: alcuni giovani volontari si recheranno a consegnare i giochi nel reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona, mentre l'altro gruppo consegnerà parte del ricavato della raccolta alle maestre degli asili comunali di Albenga.



Ancora una volta la Pubblica Assistenza ingauna, sempre aiutata dalla popolazione, vuole esprimere tutta la propria vicinanza a chi è in difficoltà, offrendo il proprio contributo umanitario e materiale per contraccambiare l'affetto sempre dimostrato nei suoi confronti.