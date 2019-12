"Supereroi in corsia": i savonesi Mattia e Gaetano Villardita regalano un sorriso ai bimbi della Pediatria di Imperia (FOTO)

Una nuova sorpresa natalizia per i piccoli degenti, le loro famiglie ed il personale della Pediatria di Imperia. Questa mattina i militari del Comando Provinciale dei carabinieri di Imperia, guidati dal Comandante Maggiore Maresciallo Paolo Gianoli, hanno fatto visita ai bambini ricoverati, portando doni, sorrisi e tanto divertimento, grazie a due ospiti d’eccezione: Spiderman e Batman.

I due eroi dei fumetti erano infatti presenti in carne ed ossa, impersonati da Mattia e Gaetano Villardita, due giovani volontari savonesi ideatori di “Supereroi in corsia”, un gruppo di ragazzi impegnati nel volontariato, che vestendo i panni dei supereroi intrattengono i bambini ricoverati con giochi e momenti di svago.

"E’ con grande piacere che accogliamo questo nuovo originalissimo evento in Pediatria – ha affermato il direttore generale Damonte Prioli - particolarmente gradito perché queste iniziative portano allegria e contribuiscono a far sentire vicine e presenti le istituzioni verso chi sta vivendo un momento di difficoltà. Il nostro grazie più sentito al Comando dei carabinieri che, ancora una volta, ha mostrato grande sensibilità ed attenzione verso i più piccoli e fragili, e un ringraziamento speciale ai bravissimi “Supereroi in corsia” che hanno emozionato i bambini presenti, con grande sensibilità e delicatezza".

"L’idea è quella di coniugare i valori di legalità e rispetto - ha spiegato il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Mommo - con quello che può iconizzare la figura del supereroe. Un connubio ideale per far crescere i bambini con un giusto equilibrio di valori, a completamento della formazione garantita dalla famiglia, dalla scuola, dalle istituzioni e dalle Forze dell’Ordine".