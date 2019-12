Il Confuoco non delude: le fiamme salgono alte in cielo per un buon 2020 (FOTO)

C'era bisogno di un buon auspicio non solo per Savona ma anche per tutta la provincia dopo questo "annus horribilis" e così è stato.

Confuoco bagnato Confuoco fortunato. La pioggia ha dovuto far saltare il classico corteo per le vie di Savona (Via Pia, via Paleocapa e Corso Italia) ma non la tradizione savonese per eccellenza.

Il fuoco è salito alto in cielo in segno di buon augurio per un fortunato 2020, e il ceppo d'alloro il "Confuoco", nuovamente quest'anno in piazza Sisto, è stato acceso dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e del Presidente dell'Associazione "A Campanassa" Dante Mirenghi, lasciando questo positivo presagio nella mattina savonese.

La piazza, dopo il corteo partito dalla piazza del Brandale (ha attraversato via Pia, via Paleocapa e Corso Italia) è stata riempita dai cittadini e dalle associazioni "Ilaria del Carretto" di Savona, il gruppo "Domini Laurensis" di Noli, "La Centuria" di Genova, il circolo Della Rovere, la banda Forzano, i Notabili di Cambiano, i figuranti del gruppo storico "A Campanassa" oltre ai sette borghi di Savona che sono: A Cianna (Villapiana), U Sperun (La villetta San Giacomo), Furnaxi (Fornaci), Lavagneua (Lavagnola), Leze (Legino), U Mo (Il molo), Zinoua (Zinola), celebrando con la loro presenza lo storico evento savonese.

L'associazione "A Campanassa" ha consegnato quindi al Comune il vaso del Confuoco, realizzato dalla Fornace La Nuova Fenice di Albissola, dedicato quest'anno alla celebrazione del 95esimo anniversario della fondazione dell'associazione e dopo il consueto brindisi tra il sindaco e Dante Mirenghi e l'accensione del ceppo d'alloro, i due si sono confrontati con i classici "Mugugni", nell'atrio del comune.

Gli alunni dell'Istituto Comprensivo Savona 2 "Sandro Pertini" classi 2A - 2B — 3A — 3B della Scuola Primaria Cristoforo Colombo — con le prof.: Francesca Ottonelli, Franca Faruolo, Maria Cristina Galeazza, Patrizia Morabito - hanno fatto gli auguri ai presenti, prelevando biglietti augurali natalizi dal Vaso del Confuoco, dono dell'associazione.