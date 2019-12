Successo per l'Alberghiero di Finale Ligure alle Feste degli Auguri di Prefettura e De Mari

Una settimana prenatalizia ancora una volta densa di impegni e di appuntamenti per l’Istituto per i Servizi Alberghieri e per la Ristorazione (IPSSAR) “A. Migliorini” di Finale Ligure, che negli anni ha conquistato sempre di più la stima e la fiducia delle istituzioni del territorio.

Infatti il 18 dicembre, consolidando una tradizione che ormai si ripete da anni, personale e studenti dell’Alberghiero Finalese hanno allestito la cena degli auguri di Natale della Prefettura di Savona, per circa 150 commensali, conquistando il plauso e parole di soddisfazione da parte del dottor Antonio Cananà, Prefetto savonese.

Il 19 dicembre, invece, sono stati i circa 30 ospiti della Fondazione De Mari di Savona ad apprezzare la prestazione del “Migliorini” per gli auguri natalizi.

Ragazzi di diverse classi, la 4B, la 2C, la 4D e la 3A, con le mansioni previste dai rispettivi corsi di studio (cucina, sala, accoglienza), hanno preso parte all’uno o all’altro evento, sotto la guida sapiente del tecnico Lillo Mendola e dei professori Barone, Colombo e Mazzara.

La dirigente scolastica Angela Cascio, impegnata in una importante riunione, è riuscita al termine dell’incontro, a giungere tempestivamente in Prefettura per offrire la sua attiva collaborazione.

Nel complesso, però, è doveroso ricordare che, soprattutto per quanto riguarda l’impegno in Prefettura, da 150 ospiti, l’intero istituto si è mobilitato per la buona riuscita: la segreteria, il magazzino, il personale ATA e persino le classi Prime hanno concesso le loro ore di laboratorio per la lavorazione dei prodotti.

Interessante notare che il menù realizzato per la Fondazione De Mari comprendeva anche un angolo “gluten free”.

Tra le prelibatezze ricordiamo i crostini toscani assortiti, le piccole tire della Val Bormida, frittatine liguri, sardenaira, focaccia di borragine, arancini di riso, sfogliatine ai funghi, insalata di panizza, fantasie di formaggi, pecorino e carasau, le tradizionali verdure ripiene alla ligure, un golosissimo tortino di nocciole e cioccolato senza glutine, gli spiedini di frutta fresca e tanta piccola pasticceria.