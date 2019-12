La mareggiata sferza i Piani di Celle: le onde raggiungono l'Aurelia (FOTO e VIDEO)

Dopo Alassio e Varigotti anche il levante del comune cellese non se la passa bene: spazzata via la spiaggia. Una violenta mareggiata sta colpendo in questi giorni le coste di tutta la Liguria e dopo i problemi riscontrati a Alassio e Toirano anche il levante savonese sta subendo il contraccolpo del mare.

Ai Piani di Celle in località Buffou le onde stanno raggiungendo l'Aurelia inondando la strada d'acqua e di detriti. Continua così a peggiorare la situazione del litorale cellese di levante. Con le spiagge della frazione che erano già state letteralmente spazzate via dal forte vento di scirocco dello scorso ottobre.

Lo scorso 6 dicembre il pontone era al lavoro per sistemare il molo Buffou (che aveva subito già danni nell'ottobre 2018), un intervento utile a contrastare l'erosione che però purtroppo rischia di essere vanificato dalla mareggiata che per due giorni colpirà tutto il savonese costringendo anche l'Arpal a emanare un'allerta. (LEGGI QUI).

Per il futuro il sindaco Caterina Mordeglia sta lavorando ad un progetto riguardante la realizzazione di 4 isole sommerse (che sarebbero presenti due ai Piani di Celle e due in centro) garantendo una protezione della spiaggia e evitando l'erosione che sta colpendo principalmente la zona a levante del comune.

L'amministrazione nell'ottobre 2018 insieme a 12 imprenditori turistici che operano sulle spiagge cellesi avevano deciso di finanziare 31.720 euro (15.800 euro la parte messa degli stabilimenti balneari, circa 1300 euro a testa) per affidare l'incarico allo studio di ingegneria Sirito di Savona con la collaborazione del geologo dottor Vezzolla per sviluppare uno studio di fattibilità per il potenziamento e miglioramento delle spiagge di Celle con l'approvazione della Regione Liguria che ha competenza sul demanio.

Il comune a fine estate ha inviato il progetto in Regione ed è in attesa del parere.