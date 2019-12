Mareggiata di Varigotti, sgomberate le abitazioni del borgo. Gli albergatori: "Disponibili ad ospitare gli sfollati" (FOTO)

Situazione drammatica a Varigotti, dove la mareggiata ha colpito duramente il borgo già danneggiato dall'ondata di maltempo di novembre 2019.

"Il sindaco Ugo Frascherelli - spiega il vicesindaco Andrea Guzzi - firmerà un'ordinanza di sgombero delle abitazioni ed immobili tra vico della Fontana e vico Mendaro. Gli albergatori di Varigotti hanno dato la disponibilità ad ospitare le eventuali famiglie sfollate e chi ha bisogno".

A causa delle forti onde la Polizia Municipale ha bloccato l'accesso al molo con transenne. Il sindaco Frascherelli è in contatto da stamattina con il governatore Giovanni Toti, l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone e il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.