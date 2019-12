Andora, il 2020 debutta con il cimento goliardico di buon auspicio per il nuovo anno

Il 2020 ad Andora debutta con il tradizionale tuffo in mare complice il Cimento invernale, organizzato dal Comune di Andora in collaborazione con la società Last Beach srl e dall' Asd Cinghiali Marino.

L’appuntamento è per le ore 11.00, sulla spiaggia di levante di Andora. Come sempre di rigore l'ironia. I partecipanti sono invitati ad affrontare le onde anche in tenuta goliardica: un rito di buon auspicio per fare in modo che tutto l'anno sia caratterizzato dalla serenità e dal sorriso.

Per tutti i partecipanti al Cimento, maglietta ricordo e pasta party presso i bagni Tortuga. Sempre il 1 gennaio, la festa nel pomeriggio si sposta in via a Roma: alle ore 16.30, “Andora Welcome 2020", intrattenimento musicale con Gianni Rossi sotto l’Albero”.