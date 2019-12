Cunfögu, presepi viventi, musica, mercatini di Natale e tanto altro: gli eventi della domenica in provincia di Savona

ALBISOLA SUPERIORE: nella frazione di Ellera l'evento "Natale nei Caruggi". Animazione, mercatino di artigianato, giochi, streetfood (frittelle, crostate, biscotti di Natale, cioccolata calda, vin brulé) e i musicanti di Natale.

CAIRO MONTENOTTE: un appuntamento tradizionale poco prima di Natale. Oggi, domenica 22 dicembre, si terrà in piazza della Vittoria e nelle vie limitrofe la fiera del Cappone. L'appuntamento organizzato dal Consorzio savonese di commercianti ambulanti "La Piazza", si terrà dalle ore 8 alle 18.

PIETRA LIGURE: torna la tradizionale e affascinante cerimonia del Confuoco (U Cunfögu), accompagnata dal consueto programma di appuntamenti che, come ogni anno, segnano la domenica prenatalizia pietrese. Come da antica usanza, alle ore 17.00, il Sindaco accenderà il ceppo d’alloro (oibâ) nella cornice di piazza La Pietra (Ciàssa Véggia), nel centro storico di Pietra Ligure, rinnovando quell’antico rito che dal 1385, anno in cui Pietra Ligure entrò a far parte della Repubblica di Genova, è occasione per i pietresi di ringraziamento, rendendo omaggio alle autorità e scambiandosi gli auguri. Cerimonia dal profondo contenuto civile e sociale, rispecchia l’esigenza di un rapporto sempre vivo e rinnovato fra la cittadinanza e i propri amministratori, rinsalda il senso di identità e appartenenza alla comunità e porta con sé la tradizione che se le fiamme si alzano dritte verso il cielo si preannuncia un anno positivo e fortunato. Come di consueto, la cerimonia del Confuoco è preceduta, a partire dalle ore 16.00 al Teatro Moretti, dalle poesie e dai canti natalizi dei bambini delle scuole elementari che faranno da cornice alla consegna del Premio “Pietrese dell’Anno”, conferito a Francesca Casarino, e dal suggestivo corteo storico per le vie del centro che accompagnerà, sulle note della Filarmonica Moretti, il Sindaco e la neo “Pietrese dell’anno” in piazza La pietra per l’accensione del grande falò.

SAVONA: il presepe dell’Assonautica (Lungomare Matteotti 1). Orario dalle ore 9 alle ore 12,30 e dalle ore 15 alle ore 18,30;

Sempre a SAVONA presso la Chiesa di San Pietro ore 21, Festival Internazionale di Musica di Savona firma il suo concerto di Natale con un omaggio alla tradizione natalizia tedesca. L’appuntamento, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo- Tedesca, vedrà salire sul palco la soprano Stefanna Kybalova e il tenore Valter Borin. All’organo il Maestro Luca Ferrari.

Ancora a SAVONA la tradizionale cerimonia del "Cunfögu". Questo il programma: ore 10,00 - piazza del Brandale: raggruppamento della formazione storica; ore 10,30 - corteo lungo via pia, via Paleocapa, c.so Italia accompagnati dal suono della Campanassa; ore 11.00 - arrivo in piazza Sisto IV ed accensione del ceppo augurale; ore 11.30 - nell'atrio del Palazzo Civico: tradizionale “mugugno” e consegna del riconoscimento “A Campanassa ringrassia”.

LOANO: torna il “Silent Street Workout” in versione natalizia. A cura dei trainer di Bà Dà Fit. Il ritrovo è alle 16 in piazza Italia: a partire dalle 17 gli istruttori guideranno i partecipanti in una sessione di allenamento all'aria aperta a tema natalizio in centro. La particolarità del “Silent Street Workout” è data dal fatto che le istruzioni sugli esercizi da seguire saranno impartite tramite un microfono sintonizzato sulla frequenza delle cuffie wireless di cui saranno dotati tutti i partecipanti. Da qui la definizione di “Silent Street Workout” e cioè “allenamento urbano silenzioso”.

Ancora a LOANO per questo straordinario weekend pre-natalizio il Mercatino di Natale nei Giardini Josemaria Escrivà di Loano si fa sempre più ricco di appuntamenti per grandi e piccini. Il programma sarà dalle 10:30 alle 19 e offrirà ai visitatori un pomeriggio di animazione con i “Matti da Legare”. Ma se prima di divertirvi e scatenarvi con loro volete concedervi qualche piccolo piacere per il palato, o addirittura un pranzetto sfizioso a base di street food, ricordiamo che gli stand gastronomici sono aperti già dalle 11.

SASSELLO: da domenica 22 dicembre, dodicesima edizione di “Presepi dietro la finestra” nelle vie del centro storico, prima edizione della “Mostra Presepi artigianali” nella sala del Nuovo Polo Museale Perrando, presentazione del libro “Il nostro presepe, Macachi e dintorni”, spazio bimbi con letture e, cioccolata calda e frittelle per tutti. L'allestimento dei presepi alle finestre da parte dei cittadini si arricchisce di una giornata dedicata alle tradizioni natalizie. Questo il programma di domenica 22 dicembre: Per i grandi alle 15,30, presso la sala incontri del Nuovo Polo Museale, Nanni Basso presenterà il libro “Il nostro presepe – Macachi e dintorni”. Nella stessa sala verrà inaugurata la 1^ Mostra presepi artigianali, visitabile al pomeriggio fino all’Epifania. Per i piccini sempre alle 15,30 nello stesso edificio ex-convento dei frati, presso la sala Alpini, “spazio bimbi “con letture. Alle 16,30 “il cerca presepi” per le vie del centro storico, un tour alla scoperta delle creazioni spontanee. Infine per le 17,30 frittelle e cioccolata calda per tutti.

VARAZZE: alle ore 20.00 ritorna il consueto appuntamento annuale con il concerto di Natale al Boma Ristorante di Varazze. Quest’anno ad allietare i commensali che interverranno alla cena sarà il "Christmas Jazz Quartet" con la calda voce di Simona Briozzo accompagnata da Dino Cerruti al Contrabbasso, Rodolfo Cervetto alla batteria e Loris Tarantino al Pianoforte. Il boma proporrà per la cena musicale menù alla carta oppure menù degustazione a partire da 30,00 euro a persona. Per info e prenotazione 019934530.

PRESEPI

Presepe vivente di SEGNO (Vado Ligure). Tutto è pronto per il tradizionale Presepe Vivente “ù Bambin de cent’anni fà” - ambientato agli inizi del 1900 - che vuole riproporre i mestieri e i costumi di inizio secolo, attraverso uno squarcio di vita quotidiana del tempo, giunto quest'anno alla 17esima edizione. Nelle notti del 22, 23 e 24 dicembre, a partire dalle ore 20 e fino alla mezzanotte circa, la piccola frazione cambia vesti e si trasforma in un antico borgo: si aprono le porte delle tradizionali “baracche”, le costruzioni all’interno delle quali vengono rappresentati i vari mestieri e le scene di vita quotidiana e si abbandona l’illuminazione elettrica per prediligere lampade ad olio, fiaccole e bracieri, al fine di riproporre l’atmosfera “magica” di un tempo. Nella serata del 24 dicembre, al termine della manifestazione, alla mezzanotte, nella Chiesa Parrocchiale di San Maurizio verrà celebrata la Santa Messa di Natale animata dalla Corale Parrocchiale diretta da Giuseppe Rebella. Anche quest'anno, grazie all'Amministrazione Comunale, sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta con capolinea in via Aurelia nei pressi del civico 232 e fermate in piazza S. Giovanni Battista (solo andata), Valle di Vado di fronte alla S.O.M.S. “Pace e Lavoro”, ponte di via Pertinacee, ex scuole elementari di Segno (andata e ritorno) e piazza Mathon (solo ritorno);

presepe vivente di ROCCAVIGNALE dal 22 al 24 dicembre. La sacra rappresentazione si svolge nell'antico borgo di Strada con personaggi tipici evocati nei presepi tradizionali, cioè le figure dell'Annunciazione a Maria, l'incontro con Elisabetta, il censimento, il rifiuto dell'ospitalità, la reggia di Erode e la Natività. Tutto ciò avviene nell'interno del Borgo, per l'occasione illuminato da torce a vento che contribuiscono a rendere ancora più suggestivo l'ambiente. Nelle piazze e nei vicoli si da origine alle botteghe degli artigiani, alle esibizioni degli artisti, ai bazar di vendita, alla compravendita degli schiavi, ai balletti di corte ecc., unica moneta corrente sarà il Talento, coniato appositamente per la manifestazione.