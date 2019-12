Savona, grazie ai clienti della Ubik donato quasi 15 mila euro alla Croce Bianca

I cittadini savonesi in questi anni hanno donato quasi 15 mila euro alla Croce Bianca, tramite gli acquisti alla libreria Ubik di Savona.

"La Croce Bianca di Savona - spiega in una nota - ringrazia i clienti della libreria che in questi anni con le loro offerte hanno permesso all'associazione di ricavare fondi utilizzati per acquistare varie attrezzature sanitarie da mettere a disposizione della cittadinanza, tra cui: deambulatori, sedie a rotelle, tapis roulant, tavolette propriocettive, letti ortopedici, girelli, stampelle".