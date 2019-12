Il Recital di Elia Cecino inaugurerà la 32esima edizione del concorso pianistico "Città di Albenga"

Si aprirà con il Recital di pianoforte tenuto da Elia Cecino la 32° edizione del Concorso Pianistico “Città di Albenga”. Il protagonista assoluto di questo concerto sarà il vincitore della precedente edizione di questo concorso, ormai celebre a livello internazionale.

Elia, nonostante la giovanissima età di soli 18 anni, è già considerato a livello internazionale un vero e proprio fenomeno del pianoforte. Le sue capacità virtuosistiche ed espressive lo hanno infatti portato, nell'ultimo anno, a vincere numerosi premi tra sui il prestigiosissimo Premio Venezia che si tiene presso il Teatro La Fenice di Venezia.

Elia suonerà brani di Chopin, Beethoven, Haydn e Skrjabin. Il pianoforte sarà un bellissimo Steinway gran coda messo a disposizione dalla ditta Piatino.

Il concerto è previsto per venerdì 27 Dicembre alle ore 21.15 presso l’Auditorium San Carlo di Palazzo Oddo, in via Roma 58, ad Albenga.

Ricordiamo a tutti che il concerto sarà ad ingresso gratuito.