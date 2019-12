Albenga, arrestato per possesso di hashish e cocaina: divieto di dimora in provincia di Savona per 36enne

Era stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina ed arrestato dalla polizia locale di Albenga.

Rachid Mekroud, marocchino di 36 anni, con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti (L’uomo era già finito in manette per lo stesso motivo alcuni mesi fa ed è stato scarcerato, dopo un medio periodo presso la Casa carceraria di Sanremo, a fine ottobre) questa mattina è stato processato per direttissima in Tribunale a Savona.

Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo, assistito dall'avvocato Graziano Aschero, ha patteggiato 8 mesi di reclusione e il giudice ha disposto per lui il divieto di dimora in provincia di Savona.

"Il divieto di dimora é una misura cautelare vera e propria e, considerando il legame che questi soggetti hanno con il territorio e con i consumatori loro clienti abituali, capace di allontanare per lungo periodo se non addirittura definitivamente questo genere di delinquenti dal territorio - afferma l’Assessore alla Polizia Locale di Albenga Mauro Vannucci - Il fatto che non sia stato ricondotto in carcere non deve dare modo di credere che l’attività di ieri sia stata impunita anzi, ripeto che un soggetto come questo che si ritrova in libertà obbligato a stare lontano dal territorio ove svolge i propri affari e a maggior ragione privato della sostanza che deteneva e dei soldi provento dell’illecito è da leggere come una continua pressione esercitata efficacemente su questi spacciatori. A seguito degli accordi presi con i Comandi di Loano e Finale siamo in grado di sottoporre la microcriminalità di ciascuno dei tre territori a maggiore pressione senza ulteriore dispendio di personale ma solamente rendendo più efficace il lavoro dagli stessi svolto "

“Voglio complimentarmi con la polizia locale per il gran lavoro che stanno portando avanti sul territorio” il pensiero, invece, del sindaco ingauno Riccardo Tomatis.