Calcio, Bragno. Robiglio assente in panchina contro il Camporosso, il tecnico era alla guida del mezzo che ha investito Monica Cora

Chi ha assistito nella giornata di ieri a Bragno - Camporosso non ha potuto non notare l'assenza in panchina di mister Massimo Robiglio. Il tecnico ha presenziato ieri al match valido per la quindicesima giornata del campionato di Promozione, ma non se l'è sentita di guidare i biancoverdi nell'ultima gara del 2019.

L'allenatore piemontese era infatti alla guida della Punto che ha investito Monica Cora, scomparsa all'età di 40 anni. Un dramma vissuto all'interno del mondo sportivo, dato che la donna valbormidese ha militato anche nelle formazioni ciclistiche Elledisport e Team Marchisio.

Robiglio, apparso sconvolto dall'accaduto, stava rientrando ad Acqui Terme, dopo l'ultimo allenamento settimanale, quando il suo automezzo, probabilmente tradito da una zona d'ombra con l'asfalto ancora viscido, ha perso il controllo all'altezza di Rocchetta di Cairo, fino a terminare la propria corsa con la tragica collisione.