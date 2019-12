Loano, spaccata al ristorante dello Skating Club: indagano i carabinieri (FOTO)

Nuova spaccata ai danni del ristorante dello Skating Club di Loano, in viale Libia. Secondo le prime informazioni, la notte scorsa il locale è stato nuovamente preso di mira dai ladri (come già accaduto più volte in passato): alcune bottiglie di vino e di liquori, diversi generi alimentari, oltre al furto di regali destinati ai clienti e il danneggiamento dell'impianto di videosorveglianza, il bilancio del colpo da parte dei malviventi.