Auto fuori strada questa mattina a Cairo Montenotte, in via Marconi. Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per il conducente del mezzo, un uomo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cairese, insieme ai militi della Croce Bianca di Cairo che hanno provveduto a trasportare l'autista in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.