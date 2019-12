Piaggio Aerospace: il governo firma per acquisire nove P180 nuovi

Poco prima delle 15 di oggi è avvenuta presso il Ministero dello Sviluppo economico la firma per l'acquisizione di nove esemplari di Piaggio Aerospace P180 nuovi.

Il precedente incontro al MiSE si era svolto il 18 dicembre tra il commissario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro, il Generale Flavio Guercio del Ministero della Difesa, l'ingegnere Sorial per il MiSE e le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil.

In quella circostanza era stata resa nota la firma per un contratto del valore di 50 milioni di euro legati a servizi MRO (Maintenance, Repair, Overhaul, cioè manutenzione ordinaria, riparazioni e aggiornamenti) su motori per elicotteri.

"È la notizia che attendevamo è che valutiamo in modo più che positivo. Firmati il contratto per i 9 P180 nuovi e l’avvio del primo( caposerie) dei 19 previsti per l’ammodernamento della flotta istituzionale. Una notizia più che positiva per i dipendenti della Piaggio Aero e Laerh. Attualmente gli occupati complessivi di Piaggio Aero sono 994 (21 di Piaggio Aviation) di cui 429 toccati dalla Cigs (380 a Villanova 49 a Genova ) che con questa commessa potranno guardare al futuro con un più di serenità La sottoscrizione dei contratti è elemento centrale perché il rientro dalla Cigs è direttamente legato allo sviluppo operativo dei contratti. Ora concentreremo l’attenzione sui tempi dei prossimi contratti di ammodernamento degli altri 18 aerei (11 aeronautica, 3 esercito, 2 Marina e 2 carabinieri)e sul bando di vendita che con questo portafoglio ordini porrà condizioni più favorevoli per una condizione di vendita più appetibile sul mercato e come ribadito più volte senza nessuno spacchettamento" spiega il segretario generale della Fim Cisl Liguria Alessandro Vella.

Commenta Andrea Pasa, segretario generale Cgil Savona: "Molto importante la firma di oggi pomeriggio. Si tratta di un appuntamento che stavamo attendendo da tanto tempo, troppo. Ora è necessario che l'azienda faccia rientrare i lavoratori dalla cassa integrazione per preparare al meglio la produzione e soprattutto iniziare ad avviare tutta la filiera compresa LaerH".