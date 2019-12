Albisola festeggia il Natale: gli eventi in programma fino al 4 gennaio

Di seguito l’elenco delle manifestazioni di Albisola Superiore in programma fino al 4 gennaio 2020.

Da domenica 8 dicembre a lunedì 6 gennaio

Sede Espositiva presso IAT, piazzale E. Marinetti, tutti i giorni ore 10.00/12.00 15.00/19.00 (escluso 25 e 26 dicembre, 1 gennaio)

Natività 2019: mostra concorso ceramica e poesia

Mostra a cura del Cenacolo degli Artisti delle opere in ceramica e delle poesie partecipanti al terzo Concorso a tema Natività. Per tutto il periodo della mostra saranno in esposizione ceramiche, idee regalo, prodotti natalizi di Studio Ernan, Ceramiche Gaggero, Ceramiche Guarino.

Da domenica 8 dicembre a domenica 19 gennaio

Parrocchia di San Matteo, Luceto, feriali ore 15.00/18.30 festivi ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

Presepe meccanico

Apertura del tradizionale presepe, a cura di Maria Merialdo, vedova Piccone e Mario Gaggero. Il presepe è la riproduzione di Albisola Superiore, in scala 1:50, del fine ‘800 e inizio ‘900. Ha una superficie di circa 130 mq., presenta 40 elementi in movimento con 500 statuine tradizionali (“macachi” di Albisola), ed effetti giorno/notte e neve.

Da mercoledì 25 dicembre a lunedì 6 gennaio, Oratorio di Santa Maria Maggiore, ore 15.00/18.00

Mostra Presepi

Tradizionale mostra dei presepi realizzata dal CTC Il Castellaro.

Sabato 28 dicembre, passeggiata E. Montale e centro storico, dalle ore 10.00

Christmas Golf in tu caruggiu

I° Trofeo di Golf nel centro storico aperto a bambini, neofiti e golfisti, a cura del Golf Club Albisola, in collaborazione con APS La Bella Brezza. Gara tipo Lousiana, a coppie, formate da un golfista più un neofita, a colpi alternati: un percorso caratteristico ricco di installazioni particolari e inconsuete all'interno delle quali si troveranno le buche dove fare centro! Con la partecipazione di numerosi sponsor e il patrocinio degli enti sportivi più rappresentativi, l'importo delle iscrizioni verranno devolute alla Croce Verde Albisola.

Sabato 28 Dicembre, Chiesa Parrocchiale di Ellera, ore 21.00

Muxiche de Natale in tu Paise

Musiche e canti della tradizione natalizia. Concerto di Federico Briasco (chitarra), Fabio Ghersi (chitarra), Silvia Schiaffino (flauto) con The Holly Jolly Christmas Band.

Domenica 29 dicembre, Sede Associazione Nazionale Alpini, Corso Mazzini 42, ore 14.30

Tombolata della convivialità

Sabato 4 gennaio, Chiesa Stella Maris, ore 21.00

Wintermezzo

Concerto dei Millenium Ensemble: la magia dell’inverno e del Natale, secondo i grandi compositori del passato. I Millenium Ensemble sono: Silvia Schiaffino (flauto), Federico Briasco (chitarra), Renato Procopio (chitarra), Andrea Balestrieri (percussioni), Gianpaolo Minuti (contrabbasso).