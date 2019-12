Borgio Verezzi, Compagnia del Barone Rampante: consegnati "i baronetti" e le menzioni ai ragazzi che di sono distinti meritevolmente nei corsi tenuti nel 2019

Durante la consueta "festa degli auguri" di lunedì 23 dicembre alle ore 18.30, presso la sede sociale della Compagnia del Barone Rampante di Borgio Verezzi (di via Municipio 3) sono stati consegnati, come ogni anno, "i baronetti" e le menzioni ai ragazzi che di sono distinti meritevolmente nei corsi tenuti dall'associazione nel 2019.

Presenti i soci, gli amici, il Direttivo dell’Associazione e l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore PierLuigi Ferro, storico Preside della Scuola Media di Borgio Verezzi e da sempre sostenitore dell’Associazione.

Ecco le assegnazioni con le motivazioni :

Baronetti e menzioni 2019

Baronetto 2019

Laboratorio vocale di PAESAGGI SONORI

a cura di Elisabetta Mazzullo

rilasciato a TUTTO IL GRUPPO dei corsisti

Scelgo di dedicare una menzione speciale a tutto il gruppo dei corsisti del Laboratorio di Paesaggi Sonori, per aver saputo creare un suono unico, momenti di vero ascolto e di improvvisazioni magiche. Si è rivelato un gruppo pieno di diversità e ricco di un raro entusiasmo, che ha saputo diventare una cosa sola, nella musica.

Baronetto 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciato a Gretel Giuni per la naturalezza con cui affronta il palcoscenico. Per la sua spontaneità e il talento nella recitazione.

Baronetto 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciato a Francesco Mina per il talento mostrato nella messa in scena, per le emozioni trasmesse e per il costante impegno nella costruzione del ruolo interpretato.

Menzione 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciata a Carlotta Sangiorgi per l’impegno, l’umiltà e il rigore mantenuti durante tutto il percorso.

Menzione 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciata a Lidia Porello per la voglia di “giocare”, divertirsi, sperimentare e scoprirsi attraverso esercizi di improvvisazione e interpretazione di personaggi.

Menzione 2019

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale a cura di Marcella Rembado e Paola Calcagno

rilasciata a Pietro Michelini per la grande passione che dimostra per il teatro, per la prontezza con cui affronta il palcoscenico, per la sua costante voglia di mettersi in gioco e di sperimentare.

Baronetto 2019

“L’Uccellino Azzurro e il Segreto della Felicità”

Spettacolo teatrale

regia di Gianmaria Martini

rilasciato a TUTTA LA COMPAGNIA

Baronetto a tutta la compagnia dell’ Uccellino Azzurro per essere riuscita a mettere in scena uno dei testi piu complessi della drammaturgia occidentale con abnegazione, creatività e qualità. E per aver sviluppato durante le prove una consapevolezza autogestionale a un livello semiprofessionistico.

Baronetto 2019

“Corso di Dizione e Lettura interpretata” a cura di Eva Cambiale

rilasciato a Gaia Capelli per il suo talento e la sua sensibilità che si traducono nel lavoro in una presenza scenica capace di restituire vibrazioni interiori del tutto autentiche con grande naturalezza e semplicità.

Baronetto 2019

“Corso di Dizione e Lettura interpretata”

a cura di Eva Cambiale

rilasciato a TUTTO IL GRUPPO dei corsisti

Ci tengo a riconoscere la forza dell'intero gruppo di lavoro. Un gruppo variegato per età ed esigenze che ha saputo costruire complicità e rispetto, e che ha creato un clima di lavoro e studio sempre sereno e gioioso, grazie al quale le singole individualità si sono potute esprimere in tutta la loro originalità e diversità all'interno di un non facile lavoro corale, fondato sull'ascolto dell'altro e sul delicato equilibrio del raccontare una storia collettivamente.

Baronetto 2019

“Il Corpo tra Flusso e Forma”

Workshop di Training e Recitazione

a cura di Alessia Pellegrino

rilasciato a TUTTO IL GRUPPO dei corsisti

Il mio Baronetto va a tutti i partecipanti all’intero mio laboratorio, per la serietà e la dedizione unanime, per la passione e l’entusiasmo che ha permesso di affrontare e sviluppare un lavoro complesso e meticoloso; un lavoro che guardava al proprio individuale sempre attraverso l’unità della ricerca corale. Le prime virtù del gruppo con cui ho avuto il piacere di lavorare sono la coesione e l’onestà, oggi più che mai preziose e necessarie per il fine comune che è la creazione del Bello.

Baronetto 2019

“Le teorie del tempo comico”

Laboratorio teatrale a cura di Nadia Spicuglia Franceschi

rilasciato a Ettore Gallo per la sua tenacia, e il coraggio di affrontare le paure, e per lo " stare" in scena senza pretese.

Menzione 2019

“Le teorie del tempo comico”

Laboratorio teatrale a cura di Nadia Spicuglia Franceschi

rilasciata a Gaia Capelli per la sua tenacia, e il coraggio di affrontare le paure, e per lo " stare" in scena senza pretese.

Menzione 2019

“Le teorie del tempo comico”

Laboratorio teatrale a cura di Nadia Spicuglia Franceschi

rilasciata a Irene Vignola per la sua tenacia, e il coraggio di affrontare le paure, e per lo " stare" in scena senza pretese.

Menzione 2019

“Le teorie del tempo comico”

Laboratorio teatrale a cura di Nadia Spicuglia Franceschi

rilasciata a Anna Luison per la sua tenacia, e il coraggio di affrontare le paure, e per lo " stare" in scena senza pretese.

Baronetto 2019

“FotograFare”

Laboratorio di Fotografia a cura di Emilio Rescigno ed Emanuele Zuffo

rilasciato a Sofia Bagnasco per la dedizione e partecipazione attiva agli incontri teorici che alle prove in esterni.

Baronetto 2019

“FotograFare”

Laboratorio di Fotografia a cura di Emilio Rescigno ed Emanuele Zuffo

rilasciato a Stefania Renda per la dedizione e partecipazione attiva agli incontri teorici che alle prove in esterni.

Baronetto 2019

rilasciato a Caterina Bussa dalla Compagnia del Barone Rampante per la sua naturale propensione al palcoscenico, la sua profonda e silenziosa passione per la recitazione, la sua umiltà e tenacia, la sua curiosità per il mondo dello spettacolo a cui sa avvicinarsi come ad un gioco gioioso, rigoroso e serio.

Scelta fra più di cento coetanee come protagonista del film IO SONO VERA regia di Beniamino Catena, l’Associazione è lieta e orgogliosa di assegnarle questo premio, augurandole un felice futuro da artista.