Auguri in solidarietà per il Lions Club di Loano

Grande festa organizzata dal Lions Club Loano Doria sabato 21 u.s. a Loano 2 Village. Il Presidente, Giacomo Piccinini, ha voluto rinnovare il tradizionale incontro tra soci e amici che da ormai tanti anni avviene prima di Natale; un piacevole e significativo momento, utile sia per lo scambio degli auguri sia per fare un bilancio dei progetti, sul territorio e non solo, che il club è riuscito a concretizzare.

Nell’occasione si sono anche festeggiati i vent’anni del Leo Club Loano Doria. Dalla fondazione del Club nel 1999, con l’allora presidente Veronica Spiga, ad oggi, sotto la guida dell’attuale presidente Matilde Piccinini, hanno saputo dimostrare grande capacità di impegno ed altruismo, ottenendo significativi risultati.

L’evento, nel rispetto del classico spirito filantropico dei Lions, è stato dedicato alla Fondazione Lions Club International. Come noto, l’organizzazione ha lo scopo di portare a termine progetti umanitari su vasta scala, sia nei territori a noi vicini che in quelli più lontani, contando esclusivamente sui versamenti che i vari Lions Club accreditano sul suo conto.

La Fondazione del Lions Club International (LCIF) nasce nel lontano 1968. Classificata come la migliore organizzazione non governativa dal Financial Times, è la prima al mondo di un elenco di 34 Associazioni (tra cui Amnesty International, Rotary, Save the Children, Greenpeace, Unicef), che soddisfa i parametri di responsabilità dei programmi e le capacità di esecuzione e comunicazione. E’ un leader mondiale dei servizi umanitari; ogni donazione di soci, club e amici, viene impiegata al 100% nella realizzazione dei progetti, mentre i costi amministrativi e di gestione sono interamente coperti con i proventi delle rendite finanziarie.

Quattro le aree di intervento: vista, giovani, bisogni umanitari e catastrofi. Dal 1968 ha donato ben 800 milioni di dollari per un totale di oltre 10.500 sussidi assegnati. L’operato della Fondazione è tale da aver sostanzialmente cambiato in meglio la vita di tante persone. Diversi i successi portati a termine nel corso degli anni: ben due campagne “Sight First (I e II)” per un ammontare di 400 milioni di dollari che hanno permesso di debellare la cecità da fiume in Colombia, di attivare padiglioni ospedalieri ed ambulatori oftalmologici in Africa e Cina, di implementare le Banche degli Occhi, in Italia a Genova e di potenziare il Centro raccolta occhiali usati a Chivasso.

Sono stati il Presidente e l’instancabile cerimoniere del club, Nicoletta Nati, a fare gli onori di casa dando inizio alla serata ringraziando i numerosi amici e ospiti presenti, tra cui Erminio Ribet, Governatore Distrettuale Lions, Giovanni Costa, Coordinatore Distrettuale LCIF, Antonino Canana’, Prefetto di Savona, Angelo Vaccarezza, Consigliere Regionale, Luigi Pignocca, Sindaco di Loano e Gennaro Vasquez, Comandante della Stazione Carabinieri di Loano.

Nel corso della serata, allietata da simpatici giochi a premi, è stato proiettato anche un intenso e toccante video, accompagnato da una dettagliata esposizione, sull’attività della Fondazione e di quanto sia importante sostenerla. Grazie alla generosità dei presenti e dei vari sponsor, è stato possibile raccogliere la ragguardevole cifra di 1.120,00 euro che sarà devoluta interamente alla Fondazione.

A fine serata il Presidente Giacomo Piccinini, in rappresentanza di tutti i soci, ha voluto omaggiare i presenti con un presepe realizzato a mano nel Burundi che il Club ha acquistato per finalizzare un ulteriore service a favore dei bambini meno fortunati di quelle terre; ha voluto infine ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l’evento, concludendo con un arrivederci al nuovo anno con il classico spirito che contraddistingue il Club, sempre attivo e sensibile alle situazioni di disagio, ma pronto anche a divertirsi per creare momenti di vita aggregativa.