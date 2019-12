Andrea Costa a Savona: “Ghione ha dato la disponibilità a candidarsi con Liguria Popolare alle prossime Regionali”

Antivigilia in provincia di Savona per il presidente di Liguria Popolare Andrea Costa.

Diversi gli appuntamenti in agenda per il consigliere regionale, prima delle festività natalizie.

“Ho incontrato il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio – spiega Costa – è stata l’occasione non solo per scambiarci gli auguri di Natale, ma anche per provare a condividere un percorso in vista delle prossime regionali”.

E sempre in tema elezioni molto positivo è stato lo scambio avuto con Fabrizio Ghione responsabile di Liguria Popolare per la Val Bormida e assessore nel comune di Cairo Montenotte: “Lo ringrazio per aver dato la sua disponibilità e il suo impegno a candidarsi con Liguria Popolare alle prossime regionali 2020”.

Il consigliere regionale a tal proposito poi ribadisce: “Liguria Popolare si presenterà alla sfida elettorale della Primavera 2020 in tutte e quattro le province con una propria lista”.

Il percorso di Liguria Popolare, unica lista civica del centro destra, si sta traducendo in sempre più consensi da parte del territorio e in un arricchimento grazie alle tante sensibilità politiche differenti che hanno deciso di aderire.

Dopo i grandi eventi che hanno coinvolto La Spezia, Savona e Genova il prossimo appuntamento in agenda è quello del 19 gennaio a Sanremo con gli stati generali di Liguria Popolare per la provincia di Imperia.