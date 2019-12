Piaggio Aerospace, il Pd: "Un'altra promessa mantenuta dal governo"

Comunicato congiunto dei parlamentari del Partito Democratico e dei consiglieri del Pd in Regione Liguria: "Il Governo ha firmato oggi con Piaggio Aerospace un contratto per 9 nuovi velivoli P180 denominati Evo Plus – con annessa manutenzione decennale degli stessi - in sostituzione di apparecchi ormai vetusti.

Soddisfazione anche da parte della Federazione provinciale del Partito Democratico di Savona :

"Oggi il Governo ha firmato con Piaggio Aerospace un contratto per 9 nuovi velivoli P180 Evo Plus, con annessa manutenzione decennale. La commessa vale in tutto circa 140 milioni di euro. Una notizia di straordinaria importanza per tutto il territorio savonese e soprattutto per i lavoratori della Piaggio. Questa commessa arriva dopo che l’attuale Governo, nelle scorse settimane, aveva già firmato con Piaggio due contratti per i motori, uno da 100 e l’altro da 40 milioni. L'impegno fattivo del Governo, della maggioranza e dei parlamentari liguri del PD inizia a dare i propri frutti. C'è ancora molto da fare per uscire dalla crisi, ma con questo Governo i passi in avanti sono finalmente evidenti".