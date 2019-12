Piaggio Aerospace, Toti e Benveduti: "Firma attesa, ma l'azienda non può vivere di interventi estemporanei: serve piano stabile"

"È un'ottima notizia di Natale per i lavoratori, che possono finalmente prendere una boccata d'ossigeno". Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti hanno commentato la formalizzazione del contratto tra Ministero della Difesa e Piaggio Aerospace per l'acquisto di nove velivoli.

"È chiaro che ora, dopo la formalizzazione di un impegno preso da mesi, debba seguire un progetto organico che non può prevedere alcun smembramento dell'azienda e un rilancio dell'intero comparto della Difesa, in cui Piaggio deve ricoprire un ruolo da protagonista. Ci auguriamo che il 2020 sia l’anno dell’uscita dal commissariamento e dell’arrivo di nuovi finanziamenti per una azienda che non può vivere di interventi estemporanei ma deve trovare stabilità" concludono infine Toti e Benveduti.