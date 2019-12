UNEUROPERFAREDELBENE: spettacolo e beneficenza. Questa sera in onda nazionale in prima serata

Una prima edizione positiva, che ha permesso agli organizzatori della D&E Animation con la collaborazione di pro loco nervi di effettuare una raccolta fondi a favore della onlus "l'incontro". Oltre 15 estrazioni di una lotteria che ha messo in palio durante lo spettacolo un numero proficuo di premi donati per la causa dai commercianti nerviesi e genovesi. Presentatore della serata l'autore ligure Dario Rigliaco che ha anche interpretato la "leggenda delle sorelle di Borgolungo" affiancato dal piccolo Lorenzo di tre anni che ha esordito su un palcoscenico di un teatro dedicando ai ragazzi speciali de ''l' incontro" un saluto da vero gentleman.

"l'evento al cinema teatro San Siro di Genova Nervi ha ospitato la prima edizione. L'obiettivo è che questa iniziativa possa crescere di anno in anno per far sì che un'idea possa diventare un regalo di natale sempre più importante per i nostri amici "speciali" a cui tutti noi vogliamo molto bene. Sono molto soddisfatto di questa "prima" e confido in un passa parola efficace tra le persone. Il teatro è vita, bisogna valorizzare queste iniziative specialmente quando la causa è così nobile" racconta l'autore Dario.