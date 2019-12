Alassio, Gesco: “parcheggi blu” nel segno dell'innovazione

Si inizierà in marzo con il rilascio dei tesserini per residenti e lavoratori in modo totalmente digitalizzato e si proseguirà con la sperimentazione di altre innovazioni ancora più interessanti, a partire dalle “telecamere intelligenti” che in tempo reale mostreranno i parcheggi liberi attraverso un'app.



Non occorrerà più recarsi fisicamente presso gli uffici della Gesco per il rilascio dei permessi, e la pratica si farà semplicemente on-line attraverso un apposito portale tuttora in fase di sperimentazione che sarà pronto entro il mese di marzo. “Sarà un'innovazione storica per la città e la richiesta di modernizzazione viene proprio dai cittadini che spesso si lamentano delle lunghe attese presso gli uffici in orari di lavoro. Il sistema attuale era obsoleto e inefficiente, e in accordo con il Comune ci siamo attivati alla ricerca di una risposta, che ovviamente non poteva che venire dalle moderne tecnologie. In ogni caso gli attuali permessi saranno validi sino al 31 marzo del 2020 e l'utenza verrà aggiornata “in tempo reale” su come richiedere il nuovo permesso on-line” ha dichiarato il Presidente di Gesco avv. Igor Colombi.



Parole di soddisfazione anche dall'Assessore alle partecipate avv. Fabio Macheda. “Grazie all'apporto delle proprie società partecipate ed attraverso il modello dell'in-house providing (affidamento diretto di servizi alle società pubbliche) mese dopo mese Alassio sta diventando una città al passo coi tempi, efficiente, tecnologica ed ecologica. Con questa novità sarà molto più semplice e rapido richiedere i pass, e stiamo lavorando con Gesco per la sperimentazione di un sistema intelligente che consentirà di individuare i posti liberi attraverso lo smartphone”.