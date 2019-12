Il libro “Come Fratelli” nella Biblioteca Civica di Andora

In vista del prossimo Natale, Marian Mocanu e Irina Niculescu, gli autori del libro “Come Fratelli” hanno regalato una copia del volume alla Biblioteca Civica di Andora. Ricordiamo con grande piacere che il libro “Come Fratelli. La fratellanza italo – romena a 10 anni dall’adesione all’Unione Europea” di Irina Niculescu e Marian Mocanu (Milano, Edizioni Unicopli, ottobre 2017) è stato presentato il 22 agosto al Parco degli Aviatori di Andora in presenza del Sindaco Mauro Demichelis e con la partecipazione del duo musicale Nina & Simone.



A dieci anni dall’entrata della Romania nell’Unione Europea, il libro affronta il complesso tema della fratellanza italo-romena, rispecchiata nella minoranza romena che vive oggi in Italia, il più grande fenomeno migratorio proveniente da un paese dell’Unione Europea mai avvenuto nella storia italiana. I sei capitoli del volume puntano la luce su particolari distinti: la fratellanza storica fra i due popoli, aspetti economici, spirituali, risvolti socio-culturali, partecipazione politica e immagine dei romeni attraverso la lente mediatica.



Il libro “Come Fratelli” è già presente in alcune famose biblioteche americane e tedesche: nelle Biblioteche delle Università Americane di Harvard e Princeton, nella Biblioteca del Congresso Americano di Washington e nella Biblioteca di Stato Bavarese in Germania.

Oltre che la Biblioteca Civica di Andora il volume è disponibile anche in altre prestigiose biblioteche italiane, come ad esempio Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Civica Aprosiana di Ventimiglia, Biblioteca di Scienze Politiche “Ettore Anchieri” presso l’Università degli studi di Padova, Biblioteca comunale “Ugo Guanda” di Parma, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.