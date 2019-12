Pietra Ligure, parco Offenburg di nuovo aperto al pubblico totalmente recintato e messo in sicurezza

Dopo l’ennesima incursione vandalica di luglio, che ne aveva decretato la chiusura emergenziale al pubblico, a Pietra Ligure riapre domani (25 dicembre) il Parco Offenburg, totalmente recintato e messo in sicurezza.

L’importante intervento, portato a termine in poco più di due mesi, lo ha reso nuovamente agibile, restituendolo alla piena fruibilità di tutti notevolmente migliorato. I lavori, infatti, hanno interessato la messa in opera della recinzione, montata lungo tutto il confine del parco a protezione dalle incursioni vandaliche e il consolidamento della parete rocciosa prospiciente piazzale Geddo, oggi imbrigliata con un reticolato metallico a definitivo rimedio agli smottamenti cui era soggetta. A completamento dell’intervento di risanamento, sono state riparate le protezione di legno lungo i sentieri e ripristinati gli arredi e i giochi danneggiati a suo tempo dai vandali.

"Siamo contenti di restituire alla cittadinanza e ai turisti un parco sicuro e in ordine – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al Lavori pubblici e al verde pubblico Francesco Amandola – Prossimamente, inoltre, procederemo con l’installazione di un efficace sistema di video sorveglianza che incrementi ulteriormente il livello di tutela e sicurezza e che funzioni sia come deterrente che per individuare gli eventuali malintenzionati che oltre a colpire indebitamente un bene pubblico, ne impediscono, come successo a luglio, la fruizione".

"Siamo soddisfatti di essere riusciti a riaprire il parco in breve tempo e crediamo che questo possa essere un bel regalo di Natale per tutta la nostra comunità e per i molti turisti che sceglieranno di trascorrere le feste natalizie e di fine anno a Pietra Ligure" concludono il sindaco e l’assessore.