Spotorno perde due medici di base. Pazienti a rischio ma interviene la giunta: pronti nuovi locali per le visite

Rischiava di diventare un serio disagio per circa 1600 cittadini di Spotorno il prossimo pensionamento della dottoressa Risso e del dottor Tassinari, medici di base che dall'1 gennaio lasceranno la professione.

Il problema sarebbe sorto, con l'inizio del nuovo anno, in quanto i mutuati dei due medici non avrebbero avuto un medico in sostituzione a Spotorno, dovendosi spostare nei Comuni limitrofi per trovare assistenza medica, ad esempio Vado o addirittura più distante.

Questa mattina però sono arrivate buone notizie dall'assemblea di giunta svoltasi in questa vigilia di Natale che per molti spotornesi avrà un sapore meno amaro. E' stata infatti approvata una delibera per la messa a disposizione dei locali per le visite mediante avviso pubblico esteso a tutti i medici di famiglia operanti nella cittadina del Golfo.

"Con l’aiuto di Asl e con le condizioni favorevoli create da noi per superare questa fase di emergenza, che vedrà il primo dei due medici andare in pensione già l'1 gennaio e l’altro tre mesi dopo, arriverà almeno un altro medico a svolgere attività di medico di base a Spotorno".

Ad annunciarlo è il sindaco Mattia Fiorini, che poi spiega tramite una nota pubblicata sul proprio profilo social: "Devo ringraziare il commissario di Asl Dott. Cavagnaro e l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Spotorno per l'immediata e fattiva disponibilità. Insieme abbiamo trovato la soluzione: l'aiuto per la sostituzione del medico di base e la messa a disposizione da parte del Comune di un nuovo locale per tutti i medici di base che operano a Spotorno, gratuitamente per sei mesi in attesa di liberare i locali con il trasferimento di alcuni uffici nel nuovo Comune e di poter perciò creare un polo unificato per i servizi sanitari alla cittadinanza".

Aggiunge poi in conclusione il primo cittadino: "Un grazie anche alla Croce Bianca Spotorno per la consueta disponibilità a rimodulare gli orari dell'ambulatorio per permettere l'utilizzo anche ai medici di famiglia".