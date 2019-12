Varazze: riaperta la viabilità ai Piani di San Giacomo, in località Beffadosso e al Deserto (FOTO)

"Oggi abbiamo riaperto la viabilità ai Piani di San Giacomo, in località Beffadosso e al Deserto. Un grande lavoro di squadra per consentire a più persone possibili di rientrare a casa prima del Natale!". Così Alessandro Bozzano, sindaco di Varazze, aggiorna la cittadinanza sulla situazione del territorio varazzino alle prese con le conseguenze dell'ondata di maltempo dei giorni scorsi.

Un passo avanti importante, dunque, che come dichiarato dal primo cittadino permetterà alle persone sfollate della zona di rientrare nelle proprie abitazioni in tempo per le festività natalizie.