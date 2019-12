Albenga, fermato dalla polizia locale un motociclista senza patente a bordo di un mezzo sequestrato

Negli ultimi giorni, ad Albenga e nei Comuni associati con lei nel servizio di polizia locale, sono stati sottoposti a perquisizione personale diversi soggetti che frequentano abitualmente i territori in questione. A seguito dell'intensificata attività è stata accertata la guida senza patente di un soggetto a cui era stata revocata la patente 4 anni prima ed a cui per la reiterazione dell’illecito erano già stati sottoposti a sequestro 7 mezzi. Questo ennesimo episodio ha portato alla confisca per l’alienazione del motociclo utilizzato in quanto si trattava di un mezzo già sottoposto a sequestro (oltre che condotto senza patente) e perciò doveva trovarsi presso il luogo di custodia.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Voglio complimentarmi con la polizia locale per il gran lavoro che stanno portando avanti sul territorio. Ora questi episodi quasi non fanno più notizia e questo è il segno che la percezione della sicurezza da parte della comunità sta nettamente migliorando. Che la Polizia Locale sia stata indirizzata in questo senso da parte delle rispettive amministrazioni unitamente al fatto che siano stati conseguiti eccellenti risultati sta creando un'intesa sempre maggiore tra la parte politica e la parte tecnica per cui l'anno 2020 sarà testimone di ulteriori novità, oltre al mantenimento costante di questo standard di lavoro".