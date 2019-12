Marco e Cooper insieme per la Corsica: il viaggio dell'amicizia tra l'albisolese e il suo pastore australiano

16 giorni di viaggio, 13000 metri di dislivello, 180 km, un unico punto di rifornimento cibo e sullo sfondo la Corsica e la sfida del sentiero G20.

Questa l'avventura che si sono trovati ad affrontare dal 9 al 31 ottobre l'albisolese Marco Valente e il suo cane Cooper, un pastore australiano maschio di 5 anni e mezzo.

Un viaggio che ha visto il 33enne, gestore di una pensione cinofila a Albisola e il suo amico a 4 zampe, attraversare tutta l'isola francese partendo da nord ovest da Calenzana fino a sud ovest alla città di Conca. I due inseparabili amici si sono lanciati in un vero e proprio itinerario, tra gli autostop effettuati all'arrivo al porto di Bastia sia poi per arrivare all'imbarco per il traghetto diretto a Porto Vado, oltre ai rifugi incontrati nel percorso, le nottate in tenda e le giornate piovose della prima settimana.

"Sono venuto a conoscenza del 'Sentier de grande randonnée' da una signora francese conosciuta in occasione di un altro viaggio, sapevo che sarebbe stato molto impegnativo senza aver fatto trekking prima ma ci siamo buttati in questa avventura. Cooper è stato magnifico, non so se altri cani avrebbero affrontato un tragitto di questo genere" spiega Marco Valente che ha specificato che il cane per il viaggio indossava scarpette fatte apposta con cuscinetti che non gli creassero problemi alle zampe, anche se purtroppo ha dovuto far fronte ad un'irritazione sotto il dorso che però non gli ha precluso la continuazione dell'itinerario.

Il rapporto tra Marco e Cooper è da considerarsi come fraterno, una bella amicizia nata sul posto di lavoro.

"Ci siamo conosciuti alla pensione circa 2 anni e mezzo fa. Lui mi era stato portato dall'ex proprietario che aveva problemi a gestirlo e abbiamo iniziato così a instaurare un rapporto quasi da coppia di fatto - scherza Marco - ci siamo accordati con il suo ex padrone ed è diventato di mia proprietà".

"Abbiamo fatto solo un giorno di stop per le forti piogge e la prima settimana proprio a causa delle precipitazioni è stata impegnativa. I rifugi ci hanno salvato, non c'era da mangiare (avevano comunque le loro provviste) ma meno male che c'era un tetto e una stufa per scaldarsi" continua.

Un pensiero va anche alla Corsica e ai suoi cittadini: "Ponendosi con un sorriso e educazione ho ricevuto porte aperte, abbiamo trovato benevolenza nei confronti di uno straniero, lo considero un aspetto molto particolare e positivo del viaggio" conclude Marco Valente.