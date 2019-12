Trovare il telecomando Tv perfetto su telecomandiuniversali.it

La televisione è una delle migliori amiche che si posseggono nelle case moderne. La sua diffusione è stata strabiliante, e, al giorno d’oggi, sono moltissimi i suoi modelli, con potenzialità sempre più sofisticate e funzionalità davvero ottime.

Tuttavia, insieme alle televisioni ci sono anche altri dispositivi, più piccoli e dall’estetica meno accattivante, che si sono evoluti per poter dare il meglio ai consumatori e assicurare loro un’esperienza piacevole e rilassante davanti al televisore. Stiamo parlando dei telecomandi per Tv!

La storia dei telecomandi per Tv è poco conosciuta, ma parla di innovazione quanto lo fa quella della televisione. Proviamo, quindi, ad avvicinarci a questi piccoli dispositivi con un occhio diverso dal solito, per scoprire la loro innovazione e la loro qualità.

Telecomandi Tv: una storia di pura innovazione e genialità

La data di produzione del primo telecomando è quella dell’anno 1894. A quel tempo, un fisico inglese riuscì a provocare il movimento di un fascio di luce, con la produzione di un’onda elettromagnetica; in quel momento si realizzò ufficialmente il primo esempio di controllo a distanza, anche se era ben lontano dai moderni telecomandi.

Per ottenere il primo telecomando assimilabile a quelli usati nei nostri giorni, comunque, si dovette aspettare l’anno 1950. Aveva un nome simpatico e accattivante: Lazy Bones, che letteralmente significa “ossa pigre”, era collegato al televisore attraverso un semplice cavo e possedeva un solo tasto. Tuttavia, la sua semplicità di design non ha scoraggiato i diversi ingegneri che si sono adoperati per renderlo sempre più funzionale.

Da allora, le cose sono molto cambiate: è sparito il filo di collegamento con televisore e si sono moltiplicati i tasti, oltre che le funzionalità che, oggi, nei modelli più avanzati, includono il comando vocale.

Telecomandi originali e universali

Oggi, tutte le aziende produttrici di televisioni producono anche telecomandi, così che ogni modello televisivo abbia abbinato uno specifico telecomando della stessa marca. Tuttavia, è facile incorrere nel bisogno di cambiare il telecomando, prima che il televisore; pertanto si sono fatti strada nel mercato anche i telecomandi universali, che, come lascia intendere la parola, non sono specifici per una marca.

Sia i telecomandi universali che quelli originali godono di buonissime funzionalità e rendono molto piacevole trascorrere una serata davanti al televisore, grazie alla semplicità del loro utilizzo e al buon funzionamento. Comunque, molti, in procinto di acquistare un telecomando nuovo, si chiedono se sia meglio quello universale o quello originale.

A questo proposito va detto che ognuno presenta un vantaggio proprio: il telecomando universale ha dalla sua il costo basso, il telecomando originale vanta, invece, un’immediata coesione col televisore e, quindi, il non richiedere l’inserimento di codici per la sincronizzazione con il dispositivo, cosa di cui necessita il telecomando universale.

