Regione: ok alla presentazione di operazioni finalizzate a favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale

È stato approvato dalla Giunta regionale l’”Invito a presentare operazioni finalizzate alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale a valere sul POR FSE Liguria 2014 – 2020 – Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà”.

L’obiettivo dell’Avviso è quello di dar vita a progetti integrati, da attivare sui territori provinciali, volti ad offrire ai soggetti svantaggiati esperienze innovative e personalizzate di accompagnamento permanente al lavoro, finalizzate a una reale integrazione nei processi produttivi, a consolidarne la presenza nel mercato del lavoro e a creare nuova occupazione, ma anche a fornire strumenti per formare e consolidare la cittadinanza attiva degli stessi.

Le azioni attivabili devono essere progettate in un’ottica di sistema e avere ricaduta sul territorio regionale. Il concetto di integrazione sociale va inteso come inclusione lavorativa e partecipazione alla comunità, in una prospettiva quindi anche di sviluppo e crescita delle comunità locali, delle istituzioni e degli attori socio economici.

Sono finanziabili due Linee di intervento corrispondenti a percorsi integrati differenti:

- Linea 1: percorso integrato dedicato ai soggetti per i quali è prevedibile lo sviluppo di abilità lavorative tali da consentire il successivo inserimento occupazionale e/o a soggetti che, pur presentando condizioni personali tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento lavorativo, possono acquisire un concreto beneficio dall’attività di socializzazione in ambiente di lavoro o similare;

- Linea 2: percorso integrato dedicato alla promozione dell’inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso l’accesso alla cultura, alla creazione artistica e allo sport. La finalità principale di questo percorso è quella di sviluppare canali per migliorare la partecipazione e la cittadinanza attiva da parte di persone a rischio di marginalizzazione.

Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 15.000.000 di euro (10.000.000 di euro per la Linea 1 e 5.000.000 per la Linea 2).

I destinatari dell’Avviso sono disoccupati e inoccupati, maggiori di 18 anni per la Linea di intervento 1 e maggiori di 16 anni per la Linea 2 ricompresi nelle aree del disagio sociale (disabilità psichica, fisica e sensoriale, immigrazione e minoranze, dipendenze, soggetti in esecuzione penale ed ex detenuti, “area grigia”, “operatori e famiglie”.

Sono considerati soggetti proponenti Partenariati già esistenti o appositamente costituiti da una pluralità di organismi, con competenze ed esperienze diversificate, per elaborare e realizzare azioni integrate nell’ambito dell’iniziativa. Possono partecipare alla costituzione dei partenariati e alle successive attività, per esempio, amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, associazioni culturali, sportive e di volontariato, cooperative sociali, imprese e loro consorzi, istituti di credito e loro fondazioni.

Le candidature dovranno pervenire al Protocollo Generale della Regione Liguria – via Fieschi 15 – 16121 Genova, a partire dalle ore 9 del 6 dicembre 2019 e fino alle ore 12 del 20 gennaio 2020.

L’avviso integrale corredato del formulario è pubblicato sul sito internet www.fse.regione.liguria.it nella sezione “bandi del fondo sociale europeo 2014 – 2020”.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile inviare una e-mail all’indirizzo formazione.orientamento@regione.liguria.it entro il giorno 14 gennaio 2020.