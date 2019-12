Savona, ritirata la pratica sul suolo pubblico. La soddisfazione della Lista Civica: "Accolte le nostre richieste e quelle di una parte della minoranza"

"Il gruppo Assessori e Consiglieri della Lista Civica esprime la sua soddisfazione per il ritiro della pratica sul suolo pubblico, nota per la questione dei Dehor. Si ringrazia l'Assessore al commercio Maria Zunato che ha accolto le richieste del gruppo civico e di una parte della minoranza (Italia Viva). La lista civica ritiene doveroso un ruolo più centrale da parte dell'amministrazione, senza coinvolgimento nelle pratiche di parti terze e, allo stesso momento, crediamo che alcuni articoli necessitino di accorgimenti. L'ascolto delle associazioni di categoria rappresenta sicuramente un passaggio utile al perfezionamento del regolamento". Così Maurizio Scaramuzza, Andrea Sotgiu, Alessandro Venturelli, Giancarlo Dogliotti, Alberto Marabotto e Alessandro De Lucis.

La nota firmata da consiglieri e assessori della Lista Civica fa riferimento alla norma del regolamento comunale di Palazzo Sisto per l’occupazione degli spazi pubblici (in particolare i dehors), soprattutto per quanto concerne il rapporto tra vicini di attività. Un provvedimento in primis bocciato dagli esercenti savonesi, che sin da subito non hanno visto di buon occhio quanto proposto.