Sanità, i Lions premiano il presidente Storti degli Amici del San Paolo per il loro servizio umanitario

In prima linea da anni a difesa dell'ospedale di Savona con tante battaglie per il reparto di cardiologia, per ottenere un nuovo angiografo e dare vita a un Centro Ictus che nel nosocomio savonese non è al momento ancora presente.

Gli Amici del San Paolo, tramite il presidente dell'associazione Giampiero Storti, sono stati premiati dai Lions Club Host di Savona con il premio Melvin Jones Fellows dedicato ai servizi umanitari.

"Siamo onorati di questa onorificenza. Ci siamo battuti tanto in questi anni con la raccolta di 14mila firme e 26 delibere da parte dei comuni del savonese per ottenere una cardiologia con un'emodinamica che si rischiava di perdere. Con la nomina del nuovo direttore dott. Pietro Bellone, la popolazione ha la certezza che il servizio cardiologico rimarrà e verrà implementato secondo le più moderne linee guida internazionali " spiega Storti.

"Il nostro club ha dato questo onorificenza al dottor Storti e agli Amici del San Paolo perche svolgono un'attività utile e abbiamo voluto sostenerla perchè contribuisce alla finalità per sostenere la nostra comunità territoriale rendendo un servizio fondamentale e indispensabile per i cittadini" spiega il pas president del Lions Club Host Savona Giovanni Grossi Bianchi.

Storti è stato premiato dal presidente dei Lions Samuele Borreani e dal past president Giovanni Grossi Bianchi, che hanno deciso, vista l'azione del comitato, di concedere l'onorificenza internazionale.

Il Melvin Jones Fellowship è un apprezzamento nato nel 1973 per riconoscere la particolare generosità e disponibilità individuale. Il riconoscimento consiste in una targa bronzea ed un distintivo.

Buone notizie intanto giungono per il reparto neurologia, sono infatti previste le assunzioni di due neurologi all'ospedale San Paolo. L'Asl ha accettato la donazione della Fondazione De Mari di 4 stazioni video per la gestione dei malati di ictus.

Continuano le lotte per la carenza negli organici, con l'assenza di specialisti come i chirurghi vascolari e i gastroenterologi.