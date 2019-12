Quiliano, il 26 dicembre appuntamento con la Rassegna “VociTeatroMusica”

Martedì 26 dicembre alle ore 17.00 presso il Teatro Nuovo di Valleggia appuntamento con il tradizionale spettacolo per famiglie inserito nella Rassegna VociTeatro Musica – Stagione Teatrale 2019/2020.

ORCHI. LA STORIA DI BEDELIA E GELSOMINO

Teatro dell'Erba Matta di e con Daniele Debernardi

Un’antica leggenda narra che un tempo la terra era popolata dagli orchi. Gli esseri umani “normali” avevano paura di loro ed è per ciò che gli orchi vivevano nascosti nella foresta e nelle caverne. Anche gli orchi avevano paura degli uomini poiché erano loro preda. La nostra storia, racconta dell'esistenza di un’orchessa che per magia diventa una bellissima fanciulla quando cala il sole. Bedelia vive nel quotidiano conflitto di essere amata e odiata al tempo stesso sia dagli orchi che dagli uomini. Peggio di essere un'orca, oppure una fanciulla, è non essere veramente né l'una, né l'altra. Chi potrà mai amarla conoscendo questa sua segreta metamorfosi? Questa storia affronta in modo sobrio ma leggero il tema della diversità tra i popoli e le razze. Gli orchi della nostra storia sono identici agli esseri umani … solo diversamente brutti … è la paura che può arrestare la voglia di conoscere e ciò vale per ognuno di noi.

Biglietti € 6,00 intero - € 5,00 ridotto per info e prenotazioni:

Ufficio Cultura Comune di Quiliano

servizi.cittadino@comune.quiliano.sv.it - tel. 019 2000511