Maltempo, l'auspicio del Vescovo Marino: "Natale sia l'occasione per ritrovare il filo della speranza"

Gli auguri di Natale del Vescovo della Diocesi di Savona-Noli Monsignor Calogero Marino:

"L'augurio è quello che in questo Natale possano rinascere delle zone della nostra diocesi che sono state colpite dal maltempo - le parole del vescovo - penso in particolare a chi è ancora fuori casa, a chi forse ha perduto o rischia di perdere la casa: credo che per queste persone sarà un Natale molto complicato, molto difficile. In queste settimane ho molto pensato a queste realtà fragili del nostro territorio: penso alla zona di Casanova, sopra Varazze, che forse è quella stata più colpita. Penso a Stella, penso a Cadibona e penso proprio in questi giorni anche ad alcune case a Varigotti. E quindi penso che appunto per queste persone, vittime incolpevoli evidentemente di un maltempo così violento, così improvviso, Natale debba essere l'occasione di ritrovare il filo della speranza, di ritrovare un po' di luce dentro queste settimane molto complicate".

"La cosa che mi sento di poter dire, credendoci profondamente, è che quel bambino che è Gesù è nato male - ha aggiunto ancora il vescovo - solo, anche per lui non c'era casa. È nato, come dire, in un contesto molto difficile e quindi mi vien da dire che il Dio di Gesù, il Dio di noi cristiani sa che cosa voglia dire la prova, la difficoltà, la ferita, la perdita e quindi credo che possa essere proprio particolarmente vicino alle persone che hanno avuto una difficoltà, che sono state vittime del maltempo o anche di altre situazioni: penso a tante persone malate che in queste settimane mi chiedevano di pregare, mi hanno raccontato le loro vicende, è bello dire che il bimbo che nasce a Betlemme è vicino a tutti quelli che soffrono".

"Insieme però - prosegue ancora Calogero Marino - ci tengo anche a dire questo: insieme a tutti quelli che sono nella gioia. Una delle cose più belle che ho fatto nei giorni scorsi è stato visitare in ospedale qui a Savona la pediatria, la ginecologia, ho visto bimbi appena nati di pochi giorni, alcuni di poche ore. Ho pregato con le mamme e ho visto in queste mamme e nei papà di questi bambini la gioia di questo Natale, mi dicevano che è un Natale particolare per loro".

"Il nascere di Gesù e il nascere di questi bambini, il soffrire di Gesù e il soffrire dei malati e dei sofferenti: ecco, c'è un legame tra la vicenda umana normale di tutti e la vicenda di quel bambino che noi crediamo essere il figlio di Dio. Augurare buon Natale a tutti che cosa vuol dire? Che questo bambino possa incontrare le situazioni reali della vita di ciascuno di noi, con noi pronti ad accoglierlo. Questo vuol dire augurare buon Natale" ha infine concluso il vescovo della diocesi di Savona-Noli.