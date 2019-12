Conviene acquistare azioni Enel nel 2020? La risposta secondo edilbroker.it

Enel è attualmente tra le aziende più grandi al mondo per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di energia elettrica. Essa conta più di 62000 dipendenti con un fatturato di 75,67 miliardi di euro. Insomma, non poca cosa.

Quando nasce e cos’è Enel

Enel nasce nel 1962 come Ente nazionale per l’energia elettrica. Sarà quotata in borsa solo nel 1999 quando l’energia elettrica verrà liberalizzata in Italia. Dobbiamo a Enel il processo di ammodernamento dell’Italia e l’elettrificazione delle zone rurali.

Oggi Enel si posiziona all’84esimo posto come azienda con il fatturato più grande al mondo ed è la maggiore azienda di utility, ossia fornitrice di servizi, in Europa.

Nonostante la privatizzazione il maggior azionista di Enel risulta essere lo Stato Italiano e precisamente il Ministero dell’economia e delle finanze.

Conviene acquistare azioni Enel?

Attualmente le azioni Enel, di cui su EdilBroker.it – sito di riferimento per gli investitori italiani - possiamo leggere una guida che puoi trovare cliccando su azioni Enel , vengono scambiate per 5,80 euro, una cifra davvero irrisoria. Con un piccolo budget è quindi possibile acquistare azioni della nota azienda italiana. Negli ultimi sei mesi, inoltre, le azioni di Enel hanno avuto un rialzo, cosa che sembra continuare.

Una cosa davvero importante è il fatto che Enel stacchi i dividendi, ossia fornisce una quota maggiore alle azioni a seconda dei ricavi dell’azienda. Nel 2018 i dividendi sono stati di 0,13 euro per azione e nel 2019 di 0,14 euro.

Se la cosa può sembrare poco, ad un’attenta analisi risulta che i dividendi costituiscono circa il 2,41% del valore delle singole azioni. Non poco, insomma.

Nonostante ciò c’è certamente da considerare che il settore energetico risente di molte dinamiche, non da ultima la componente geopolitica. Inoltre impatta in grosso modo sulla vita di una nazione e sul suo tessuto produttivo.

Le aziende nel settore dell’energia oggi devono fronteggiare alcune sfide non da poco quali l’approvvigionamento delle materie prime, la distribuzione, l’ammodernamento degli impianti e non da ultimo la posta dalle energie rinnovabili.

In particolare, per quest’ultimo caso, la sfida significa rivedere quelli che sono i piani energetici nazionali e internazionali, stabilire nuove partnership per l’approvvigionamento di materie prime, ammodernare gli impianti vecchi e costruirne di nuovi.

Certamente quello dell’energia è un mercato destinato a non avere fine, anzi: si calcola che la domanda energetica è destinata ad aumentare.

Enel S.p.a.: qual è la situazione di mercato?

Enel, dal suo canto, si propone di diventare uno dei maggiori distributori di energia elettrica e di combustibile, con un’attenzione speciale per le energie rinnovabili. Inoltre negli ultimi 9 mesi del 2018 l’azienda ha registrato un aumento degli utili del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di questo aumento sono responsabili proprio le energie rinnovabili.

I principali concorrenti di Enel sono:

Électricité de France (EDF): principale azienda di produzione elettrica in Francia, a maggioranza azionaria statale, che possiede anche l’italiana Edison;

Engie , un’altra azienda francese con un fatturato di 65 miliardi.

Nonostante ciò Enel riesce comunque a ritagliarsi una fetta importante del mercato energetico e a fare la sua parte.

I C-levels dell’azienda sono:

Maria Patrizia Grieco, che negli anni ha ricoperto anche il ruolo di amministratrice delegata di Siemens, Olivetti, Fiat;

Francesco Starace, figura chiave di Enel. Ha ricoperto ruuoli di spicco nella General Electric (26esima compagnia più grande al mondo). È responsabile della fondazione di Enel Green Power, che al momento possiede 750 impianti in 16 paesi.

A ciò dobbiamo tuttavia aggiungere che l’indebitamento è cresciuto nel 2018 rispetto all’anno passato, del 15,3%.

Per quanto riguarda le fonti ad energia rinnovabile è da sottolineare che il 46% della produzione di energia di Enel deriva da fonti a zero emissione, un dato di tutto rispetto. Il suo impegno è inoltre quello di ridurre del 25% le emissioni di gas serra.