Borghetto Santo Spirito: c'è tempo fino al 5 gennaio per votare il Presepe più bello

Dopo un meraviglioso Natale con la Principessa Perseghina che ha accolto la Regina dei Ghiacci di Frozen, dopo un Santo Stefano con la visita di Babbo Natale, il Forum Culturale Borghetto Santo Spirito traccia un bilancio del Concorso di Presepi di quest'anno.

Spiegano gli organizzatori: "Il Forum ringrazia tutti i soci che hanno collaborato alla splendida riuscita dell’allestimento di Sala Marexiano che si trova nel centro storico di Borghetto Santo Spirito, tanti anche i presepi sparsi per il paese, sono stati censiti e a tutti è stato assegnato un numero per la votazione.

In totale i presepi da visitare sono più di 50 sparsi in tutta Borghetto! Un grande traguardo che non può che migliorare per il prossimo anno!

Un ringraziamento speciale al nostro tecnico delle luci Marco Tripodi del Cinema Vittoria di Borghetto Santo Spirito, un fiore all’occhiello, uno degli ultimi cinema all’aperto che ancora esistono e regalano emozioni, senza il loro aiuto il nostro angolo magico per Natale non sarebbe stato lo stesso, il Forum Culturale con l’aiuto di tanti ha fatto rivivere il Natale al ex asilo di Borghetto, rendendolo un posto magico per questo santo Natale.

Non abbiamo detto i premi in palio , tutti Borghettini offerti da tre attività, il primo premio non poteva trattarsi che di un presepe fatto interamente di cioccolato e panettone realizzato dalla pasticceria Calì rinomata sul nostro territorio, entusiasta dal l’iniziativa ha donato una sua opera d’arte, perché non si può dire nient’altro, visibile in Sala Marexiano in tutta la sua bellezza, per il secondo ed il terzo posto un dono dalla profumeria Simonini che subito si è offerto e 100% Arabica, una nuova attività sul territorio molto attiva. Il Forum Culturale non può che ringraziare coloro che stanno credendo in questa mostra particolare, perché in sala Marexiano non ci sono solo presepi, ma anche una piccola mostra di giocattoli antichi, curata anch’essa da Marco Tripodi, che vi farà tuffare indietro nel tempo.

E dopo la festa il 24 e il 26 con i personaggi della Walt Disney e gli unici personaggi Borghettini che raffigurano Borghetto in giro per l’Italia e non solo, il 29 dicembre appuntamento con la biblioteca civica di Borghetto con la splendida Simona Briozzo e i suoi libri che incantano grandi e piccini.

La votazione è aperta fino al 5 gennaio, il 6 alle 17.00 ci saranno le premiazioni, insomma votate il presepe che vi è piaciuto di più, si possono dare un massimo di tre preferenze delle quali una è riservata alla votazione delle vetrine allestite a tema, In modo tale che i visitatori possano visionare le vetrine di chi ha aderito e visitare la nostra città."

Ecco l'elenco dei partecipanti:

1. Sala Congressi Marexiano Mostra – via Marexiano presepi n°1-17 ;23 ; 57 2. Le Streghe – via Cavour 3 presepe n°18 3. Non Solo Frutta – via Cavour presepe n°19 4. Bar Cavour- via Cavour 10 presepe n°20 5. 100 % Arabica – via Vittorio Veneto 48r presepe n°21 6. Bar Sport – piazza Madonna della Guardia presepe n°22 7. Oratorio San Giuseppe – piazza Madonna della Guardia n°58 8. Macelleria Il Porteghetto – via Roma presepe n°23 9. Tabaccheria Dalan – via Colombo presepe n°24 10. Profumeria Tiziana, U Rubin – via Colombo presepe n°25 11. Bar Commercio – Piazza Libertà presepe n°26 12. Agenzia immobiliare A.B.M – Piazza Libertà presepe n°27 13. .Zucchetta Audio e Video – via Roma presepe n°28 14. Parrocchia San Matteo – via Roma presepe n°29 15. Associazione A.I.S.A. – via Armando Diaz presepe n°30 16. Parrucchiera Colpi di Testa – via Patrioti presepe n°31 17. I Commercianti di PiazzaIndipendenza - Aiuola CasaRossa 18. Bombole Belfiore – Piazza Indipendenza presepe n° 32 19. Macelleria Salemi –Piazza Indipendenza presepe n°33 20. Noi per Voi - Az. Agr. AreccoM.Clara – Via Mazzini presepe n°34 21. Panificio Oxilia – Via Viglieri presepe n°35 22. Santi’s Cafè – Piazza Eligio Roveraro presepe n°36 23. Croce Bianca Borghetto SantoSpirito – Via Patrone presepe n°37 24. Pasticceria Calì – Via Patrone 3 presepe n°38 25. Villa Danci – Corso IV Novembre 1R presepe n°39 26. Floricoltura Vivai Michelini – Via per Toirano 4 presepe n°40 27. Cartolandia – via Dante presepe n°41 28. Acconciature Studio Immagine Cinzia - Corso Europa 1 presepe n°42 29. Elettricità Casalinghi Bianchin – Via Varatella presepe n°43 30. Gastronomia Bravo – Via Varatella presepe n°44 31. Santuario S. Antonio Da Padova presepe n°59 32. Panetteria De Rosa – Piazza S.Antonio presepe n°45 33. B&B Fiordarancio – Via Ponti 11 presepe n°46 34. Bar Incantesimo – Corso Europa 89/R presepe n°47 35. Farmacia Comunale – Corso Europa 93 presepe n°48 36. Profumeria Simonini – Corso Europa 113 presepe n°49 37. Mobili Arredamenti Grasso – Corso Europa 119 presepe n°50 38. Agenzia 4 Con – Corso Europa 121 presepe n°51 39. Agenzia Alba – Via Ponti 64 Presepe n°52 40. Acconciature Amelia – Via Cagliari 13/1R presepe esposto in Sala Marexiano 41. Cama Tende Atelier Gibus – Via Montevideo 10 presepe n°53.