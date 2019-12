Il Comune di Albenga investe nella sicurezza delle scuole

Afferma l'Assessore Silvia Pelosi: "L'Amministrazione sta rivolgendo particolare attenzione all'edilizia scolastica. Per quel che riguarda le manutenzioni ordinarie occorre precisare che per la maggior parte gli interventi vengono realizzati in house, con cantonieri e tecnici comunali, quelli che invece non possono essere fatti da noi vengono valutati e, attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, affidati ed eseguiti. Stiamo investendo molto per rendere le nostre scuole migliori e soprattutto più sicure. Continueremo ad agire in questo senso, così come abbiamo previsto nel Bilancio di Previsione approvato lo scorso sabato in Consiglio".