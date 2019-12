Le previsioni meteo in provincia di Savona da Santo Stefano al prossimo weekend

Oggi, 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, per quanto riguarda il traffico si prevede una situazione mediamente tranquilla su tutte le maggiori direttrici verso il Nord Italia (A10 Genova-Ventimiglia, A6 "La Verdemare" Savona-Torino, A7 Genova-Milano. Infatti, secondo le statistiche, la maggior parte dei turisti sceglierà il "ponte" fino a domenica 29 dicembre.

Si invitano tuttavia gli automobilisti alla massima prudenza in caso di condizioni di traffico intense per eventuali rientri anticipati.

Sul fronte del meteo le previsioni fino alla fine del weekend sono positive: cielo terso con sporadici episodi di nubi sparse nelle mattinate di venerdì e domenica.

Temperature miti, oscillanti tra una minima di 8° C e una massima di 13° C fino a venerdì, in lieve calo nel fine settimana, dove oscilleranno tra 7 e 10° C.

Venti moderati o assenti, mare poco mosso. (Fonte Datameteo).